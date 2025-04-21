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爆多次權勢性騷 環保署之狼李健育已羈押台中看守所

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獨／環保署之狼李健育多次性騷擾 證實已羈押台中看守所

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

原行政院環境保護署環境督察總隊長李健育，利用其在公務上之權勢及機會，對女性同仁、訓練班女學員、外部廠商女員工進行多次性騷擾行為，去年11月監察院12位審查委員全數審查通過提案，全案移送懲戒法院審理。據了解，李健育本月17日遭台中地檢署檢察官拘提、搜索後以強制猥褻罪聲請羈押，18日經台中地方法院裁定羈押於台中看守所。

前立法委員陳椒華2023年7月踢爆環保署環境督察總隊總隊長李健育涉及職場性騷擾，並將時任環保署長張子敬包庇李健育性騷案相關檢舉資料交給行政院。

去年監察院透過新聞稿指出，被彈劾人（李健育）於上班、出差或通勤期間對申訴人、其餘女同仁、訓練班女學員、外部廠商之女員工進行多次性騷擾行為，時間之長、次數之多、範圍之廣已令人咋舌，於監察院詢問時仍飾詞狡辯，毫無悛悔之意，違反公務員服務法第6條之規定，情節重大。

監察院指出，被彈劾人雖於2023年9月29日辭職生效，並經環境部於2024年2月6日予以免職，仍有依公務員懲戒法第2條予以移送懲戒之必要，因此依憲法第97條第2項及監察法第6條之規定，提案彈劾，並移請懲戒法院審理，以究其重大違失之責。

據了解，李健育今年4月17日遭台中地檢署檢察官拘提、搜索後以強制猥褻罪聲請羈押，4月18日經台中地方法院裁定羈押於台中看守所。

陳椒華證實已聽說這件事，當時針對李健育性騷事件連開了7次記者會，本來李當時已經要升任環境管理署長，但在接獲陳情後認為該人品德有嚴重瑕疵，這次李被羈押，政府也應該要講清楚後續要如何處理，這應該是Me Too事件後，第一個因為職場性騷擾而被羈押的高階公務人員。

環境部長彭啓明坦言，上周五就得知李被羈押的事，自己剛接任環境部長的時候就是要來處理這件事，也花很多時間讓同仁從陰影走出來，對受到侵害的同仁都盡可能給予所有的法律協助，後來也有透過外部委員進行行政調查，「對受害同仁而言，做壞事的人受到懲罰才是一個階段的結束」，也再次宣示環境部對性騷擾就是零容忍。

李健育今年4月17日遭台中地檢署檢察官拘提、搜索後以强制猥褻罪聲請羈押，4月18日經台中地方法院裁定羈押於台中看守所。圖/聯合報系資料照片
李健育今年4月17日遭台中地檢署檢察官拘提、搜索後以强制猥褻罪聲請羈押，4月18日經台中地方法院裁定羈押於台中看守所。圖/聯合報系資料照片

性騷擾 環境部 監察院

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