否認與有婦之夫有染 小三傳訊問「正宮睡了沒」法官認侵權判賠

謝姓婦人發現結婚30多年的曾姓丈夫，與吳姓婦人曾一起進飯店，兩人還有曖昧對話，提告向吳女求償100萬元。吳婦稱曾男單方面傳親暱訊息，她多未回應，但法官發現，吳女也曾傳訊「你正宮睡了是否」等文字給曾男，加上其他事證，認定侵犯謝女配偶權，判決賠償10萬元。全案可上訴。

謝女提告指出，她和曾男1990年間結婚，至今超過30年，生育2名子女，夫妻情感融洽，家庭美滿幸福。丈夫2024年初在KTV唱歌聚會認識吳姓女子後，互動逐漸頻繁。她在同年5月31日告知吳女，希望對方和丈夫保持一般男女交往分際，不要有逾矩行為，當時吳女有承諾不會有發生「相關情事」。

謝女說，去年7月22日發現丈夫與吳女相約出門，一同前往飯店幽會，在旅館內待一段時間後才離開。丈夫的手機顯示，去年丈夫與吳女間出現「抱抱」、「啾咪」、「陪伴阮身邊」、「好想你」、「要記得我」等暖昧詞彙，甚至傳閱情色影片。

謝女指丈夫的手機內，還有與吳女牽手、搭肩、勾搭及擁抱親密合照。丈夫也有購買女性內衣的發票，向她承認是買來送給吳女的禮物，並坦承與吳女多次性交。在她提告後，吳女仍與丈夫交往，導致她焦慮及失眠，須持續接受身心科治療，精神受有相當程度痛苦，因此提告請求吳女給付精神慰撫金100萬元。

吳女辯稱，和謝女第一次見面時，謝女說是曾男的配偶，請求她應避免或拒絕曾男私下單獨邀約，但維持一般朋友聚會無妨。她與曾男為一般朋友，所以不以為意，當即答應。曾男發出訊息，她多未有回應，曾男傳送「抱抱」、「好想你」等親暱訊息及色情影片，也是單方行為，並未逾越正常社交範疇。

吳女指去年7月22日與曾男同行出遊，曾因身體不適，才拜託她陪同前往飯店短暫休憩，並無發生性交行為。她曾多次參與KTV歌唱聚會，但未曾收受曾男贈送禮品。曾男有購買內衣發票，但稱是曾男買來送她毫無根據，聲明駁回告訴。

基隆地方法院法官審理後指出，曾男傳送擁抱貼圖及「陪伴阮身邊」、「看相片，好想妳」、「明天，陪妳」等文字及裸體影片，吳女也有傳送擁抱、親吻貼圖給曾男，以及「要記得我」、「你沒照顧我好」、「你正宮睡了是否」等文字，顯示兩人互動，並非吳女所稱，僅曾男單方表述且未予回應。

法官也檢視兩人進出飯店影像，雖無從直接證明有性行為，但依先前對話內容及相約到飯店休憩，縱未為性行為，也已逾越一般男女社交範圍，足以破壞謝女和曾男家庭生活圓滿與婚姻和諧，損害謝女配偶權，並導致謝女至身心精神科求診，謝女請求吳女賠償精神慰撫金依法有據。