手機竊錄女友妙齡女兒洗澡 三重偷拍男遭訴

劉姓男子與曾離婚的女友，及女友一對成年子女同居在新北市三重，卻覬覦女友妙齡女兒的姣好身材，竟涉嫌於去年1月14日晚間近9時，將手機偷藏在住處浴室，竊錄同居人女兒洗澡，所幸被當場發現。新北地檢署依刑法無故攝錄性影像罪將劉男起訴。

檢警調查，劉男原是高雄人，後來與女友及其子女同居，於去年1月14日晚間8時58分許，他竟不顧女友和女友兒子全部都在家，趁被害人進入浴室洗澡前，早一步將手機藏在浴室洗手台下方，並預先開啟錄影功能，欲偷錄被害人淋浴的性影像。