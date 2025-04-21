手機竊錄女友妙齡女兒洗澡 三重偷拍男遭訴
劉姓男子與曾離婚的女友，及女友一對成年子女同居在新北市三重，卻覬覦女友妙齡女兒的姣好身材，竟涉嫌於去年1月14日晚間近9時，將手機偷藏在住處浴室，竊錄同居人女兒洗澡，所幸被當場發現。新北地檢署依刑法無故攝錄性影像罪將劉男起訴。
檢警調查，劉男原是高雄人，後來與女友及其子女同居，於去年1月14日晚間8時58分許，他竟不顧女友和女友兒子全部都在家，趁被害人進入浴室洗澡前，早一步將手機藏在浴室洗手台下方，並預先開啟錄影功能，欲偷錄被害人淋浴的性影像。
被害人洗澡到一半，突然瞥見遠處鏡頭正對著自己的劉男手機，於是立刻上前查看，同時呼喊母親前來一同質問劉男，女友兒子也聞聲前來查看。劉男見事跡敗露，惱羞成怒當場砸毀手機打算滅證，但被害人堅持提告，劉男到案後則坦承犯行，辯稱當下只是一時衝動才砸壞手機。
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