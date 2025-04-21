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全台最富里暗藏春色 竹市警搜索社區大樓掃黃淨化治安

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市關新里已連五年蟬聯冠軍，被稱為全台最富有的里，卻有民眾發現，竹科新貴集中的高級住宅區竟暗藏春色，一棟社區大樓常有陌生男子出入，疑似買春；轄區警方獲報主動偵查，發現一間岩盤浴美容店利用員工宿舍名義，讓店內小姐與男客從事性交易，警方日前持搜索票前往查緝，當場查獲該店小姐為男客做「全套」性服務，立刻將包含林姓負責人在內共6人帶回偵辦。

111年度全台前5名最富里方面，全數落在北台灣。堪稱竹科新貴集散地的新竹市東區關新里，蟬聯冠軍寶座，綜合所得總額平均數衝破460萬元大關、達461.1萬元，其他里望塵莫及，同時，中位數也高達354.3萬元，可說是全國最富有且均富的里。

經查，有民眾在臉書社群平台貼文反映，竹市東區關新二街一處社區大樓，經常有陌生男子出入七樓，疑似尋芳客買春，對大樓住戶造成隱憂，恐有影響住戶及孩童進出大樓安全顧慮，警二分局執行網路巡邏獲悉上情，遂派員明查暗訪積極查證。

警方發現，得知該店疑似有尋芳客出入的大樓對面有家岩盤浴美容店，利用該大樓租用套房，對外宣稱作為員工宿舍，實為店內小姐與男客從事性交易場所，林姓負責人則意圖營利容留、媒介性交易，涉嫌重大。

轄區警指出，大樓內經營色情行業，不但妨害善良風俗，更影響住戶安全及居住品質，因此，警方獲報立刻積極偵查，是必要將色情行業逐出新竹，淨化治安。

經警方蒐證，日前向法院聲請搜索票，由第二分局關東橋派出所、第一組員警前往查緝，當場在該岩盤浴店家員工宿舍，查獲該店小姐以3200元為男客做「全套」性服務，現場除查扣手機、平板電腦、員工名冊及不法所得3500元等證物，也將6人帶回偵辦。

林姓負責人坦承犯行，警詢後依妨害風化罪嫌將林姓負責人移送法辦，其中，女服務生3人、男客1人依社維法妨害風俗裁處、一名印尼籍女性逾期失聯移工，則送移民署專勤隊收容。

有民眾發現，竹科新貴集中的高級住宅區竟暗藏春色，一棟社區大樓常有陌生男子出入，疑似買春；轄區警方獲報主動偵查，將包含林姓負責人在內共六人帶回偵辦。記者王駿杰／翻攝
有民眾發現，竹科新貴集中的高級住宅區竟暗藏春色，一棟社區大樓常有陌生男子出入，疑似買春；轄區警方獲報主動偵查，將包含林姓負責人在內共六人帶回偵辦。記者王駿杰／翻攝
有民眾發現，竹科新貴集中的高級住宅區竟暗藏春色，一棟社區大樓常有陌生男子出入，疑似買春；轄區警方獲報主動偵查，將包含林姓負責人在內共六人帶回偵辦。記者王駿杰／翻攝
有民眾發現，竹科新貴集中的高級住宅區竟暗藏春色，一棟社區大樓常有陌生男子出入，疑似買春；轄區警方獲報主動偵查，將包含林姓負責人在內共六人帶回偵辦。記者王駿杰／翻攝

住戶 失聯移工 性交易 新竹

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