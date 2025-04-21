男大生與學妹交往趁機環抱碰觸胸部 請求減刑法院打臉

台南一所國立大學男大生追求學妹，順利交往後，學妹有事先說明不喜歡肢體碰觸，男大生仍趁學妹睡著時，從後環抱並碰觸學妹雙側胸部；案經學妹通報校方提告，男大生認罪、律師請求減刑，台南地院認定，無任何原因或情境顯可憫恕，依趁機猥褻罪判刑6月。

判決書指出，台南市一所國立大學男大生愛慕學妹，在他積極追求下，學妹答應試試看交往，不過有事先告知不喜歡被隨便碰觸身體；男大生明明知道學妹意思，2022年1月底晚間，仍趁著留宿學妹家租屋處機會，趁學妹睡著，從後環抱並碰觸其雙側胸部。

學妹驚醒，直接咬男大生手部，男大生才縮手；案經學妹通報校方性別平等教育委員會，並提告強制猥褻，檢方偵訊、法院審理時，男大生都承認犯行，加上有之性別平等教育委員會調查報告、雙方LINE對話紀錄，法院認定事證明確。

男大生律師指出，請法院考量被告始終承認犯行，被告與被害人為學長、學妹關係，曾經交往並參加各種活動，被告才認為可以肢體接觸，且在被害人反對後即行停止；被告沒有使用暴力行為，科以最低刑度仍嫌過重，有情輕法重情況，請求減輕其刑。

法院認為，男大生為被害人男友，對於被害人性格或對身體接觸排斥應知悉甚詳，若為健康成熟交往關係，應尊重被害人性格及意願；男大生卻罔顧於此，藉由交往機會而不知尊重被害人性自主決定權，不遵守份際而趁機猥褻，客觀上實無任何特殊原因或情境而顯可憫恕。