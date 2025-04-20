自稱千歲為她收驚 竟將手進內衣揉胸稱「這樣才會好」

姜姓男子自稱千歲，讓一名女子多次前往收驚；女子因要到醫院開刀，再次前往，姜竟稱她胸部有硬塊，趁機將手伸進內衣搓揉她胸部稱「這樣摸，胸部才會好」；檢方偵訊、法院審理時，姜均矢口否認犯行，稱是從旁邊「滑過去」，法院依強制猥褻罪判刑8月。

判決書指出，台南市北區姜姓男子自稱是千歲化身，一名即將到醫院開到治療的女子，2023年8月23日上午11時許前往拜拜收驚；姜在收驚前，要求女子進行時不可說話，隨後在過程中竟面向她以雙手沿肩膀往下順行，摸捏女子雙邊胸部。

女子在收驚結束後，表示「不要碰觸胸部」，姜竟稱「這樣摸，胸部才會好」，隨後站到她身後，將手伸進女子內衣中，再次搓揉胸部；女子受到驚嚇，要求姜把手拿出來，姜僅停止搓揉，卻仍將手放在她內衣中。直到女子用力反抗，並緊抓衣服領口離開，報警提告。

警方詢問時，姜稱「我是在收驚，我是從被害人胸部的上方滑過去」、「當天因為發現被害人的胸部上方的氣有堵塞的情況，要進行排解，但被害人說不要，於是我就退開」；檢方偵訊時，姜供稱「我有告訴她胸部有硬塊，但我是給她用旁邊，我沒有用手捏她胸部與四周」。

姜否認碰觸女子胸部，表示「我原本要把手放在她胸部往下弄順，她不要，我就沒有繼續碰她胸口，改以雙手從他兩側胸部上緣往外、往下滑過」；法院審理時，再稱「他不給我弄，我就沒弄了，我是從側邊滑下去」、「當下女子有把我的手在胸前握住，他怕我給他做動作，我就沒弄了」。

被害人警詢時指出，該處是一個私人住宅，之前去收驚好幾次，都是找姜姓男子收驚，姜是千歲化身；當天姜正面摸她胸部兩側，轉過去背面也有摸，再站起來伸進衣服、內衣，摸跟抓胸部；偵訊時，她指出，收驚結束後她跟姜說不要碰觸我胸部，醫院檢查她胸部沒有硬塊。

被害人表示，當時姜稱醫院的檢查不準，給他摸胸部就會好，隨後突然站起來把他一隻手伸入內衣搓揉；被害人嚇到站起來一直說「你在幹嘛、你手趕快抽出來、你手趕快抽出來」，隨後姜停止搓揉但仍然不願意把手抽出來，還說「摸一下沒關係」。

法院指出，姜姓男子自陳與被害人有多年交情，並無不睦，被害人為身體疾病奔波，應無故意突然自陷風暴而誣指姜的動機；姜相關辯解，均為事後卸責之詞，不足採信，本案事證明確，堪以認定，應予依法論科。

法院認定，姜姓男子於密切接近時間、地點，違反告被害人意願，接續實行猥褻行為，在刑法評價上均應視為數個舉動接續施行，而應論以接續犯之包括一罪；且於偵查及審理時均矢口否認犯行，態度不佳。

法院審酌，姜姓男子因而被害人信任，被害人受疾病所苦，徬徨之際，姜竟為滿足個人私慾，違反被害人意願對其為猥褻行為，戕害被害人對其信賴關係，造成心中傷害，依強制猥褻罪判刑8月。