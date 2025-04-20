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為女大生之死發言 僑生受威脅關社群「深夜醒來開始檢查門鎖的恐懼」

聯合報／ 記者林政忠／台北即時報導

馬來西亞僑生Emberin Rae在Threads社群貼文，引發熱烈討論，但她今天宣布，她明天將永久關閉這個帳號，因為有人威脅她的人身安全，不是討厭留言、不是網路筆戰，「是那種會讓你深夜醒來、開始檢查門鎖的恐懼」。

Emberin Rae表示，她會在明天永久關閉這個帳號，從此搜尋不到、看不到、無法留言、也無法追蹤，她不是消失，只是被逼著離開這裡。這一次，有人威脅了她的人身安全，不是討厭留言，不是網路筆戰，是那種會讓你深夜醒來、開始檢查門鎖的恐懼。

她表示，她只是一個在這座島上看見太多不平的人，於是她開始寫下台灣的司法、僑生的安全、醫療的崩壞，還有那場她寫不完的案子「麥當勞的性侵事件」，她不敢說改變了什麼，但她知道，這世界有太多人連發聲的機會都沒有，如果她還能多說幾句，就不該沉默，只是現在，她必須暫時離開，不是因為害怕，而是因為她要保護她還能寫下去的能力。

馬來西亞籍鍾姓、蔡姓女大生之死，讓Emberin Rae開始貼文發聲。她表示，「如果你曾因為我的文字，流過一次眼淚、停下過一次滑動、分享過一句話，那就請記得，不是我重要，是你還在乎」。這個帳號，是因蔡姓女大生而誕生的，那天深夜，她寫下第一篇貼文，然後她開始寫、開始記錄，開始傾聽那些被遺忘的名字。

Emberin Rae的這個帳號，因蔡姓女大生而生，最後寫下的是鍾姓女大生。她在貼文中表示，這不是故事的開端，也不是終章。「只是，有人記得她們，曾經在這裡，願妳們在這世界的某處，被更多人看見。」

男子梁育誌（中）2020年犯下馬來西亞鍾姓女大生命案，還被起底曾在2012年起陸續犯下6起女性內褲竊案。本報系資料照片
男子梁育誌（中）2020年犯下馬來西亞鍾姓女大生命案，還被起底曾在2012年起陸續犯下6起女性內褲竊案。本報系資料照片

多人 網路 馬來西亞

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