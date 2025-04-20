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台中逢甲夜市一夜連2攝狼 猛拍短裙辣妹...狼狽遭壓制

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中逢甲夜市昨晚周六逛街人潮聚集，卻接連發生2起色狼偷拍事件，19歲陳姓男子先於10點多鎖定穿短裙的年輕辣妹偷拍裙底，隔不到1小時換63歲樓姓男子也以同樣手法作案，被熱心民眾合力壓制報案，警方隨即將2人依妨害秘密罪嫌送辦。

台中第六分局昨晚10點20分獲報，逢甲商圈內福星路有偷拍案件，經查19歲陳姓男子獨自散步時，涉嫌拿手機鎖定穿著短裙的年輕女子，並將貼身鏡頭由下往上拍攝裙底風光。

當時不少在場民眾都目擊，當下喝令制止陳男，被害的女子也嚇了一大跳，警方獲報到場後經陳男同意檢視其手機，確認有他拍攝女子照片。

未料時隔不到1小時，第六分局晚間11點多再度獲報，距離前案不遠處又傳偷拍狼，到場發現63歲樓姓男子被幾名男子壓制在地上。

2名年輕女子向警方說，樓男朝她們一直拍還有錄影，經路人告知才驚覺，就合力抓住他並要報警，但嫌犯當場要刪手機內畫面，附近熱心民眾協助壓制。

警方指出，2案警方前後趕赴現場處理，分別查扣陳男、樓男的手機及相關影像為證物，包括被害人、現場目擊民眾指證，警詢後依妨害秘密罪嫌將2人移送台中地檢署偵辦。

19歲陳姓男子昨晚10點多在逢甲夜市福星路涉嫌拿手機偷拍女子裙底。記者曾健祐／翻攝
19歲陳姓男子昨晚10點多在逢甲夜市福星路涉嫌拿手機偷拍女子裙底。記者曾健祐／翻攝
63歲樓姓男子昨晚11點多同樣在逢甲夜市朝短裙女子偷拍，被路人目擊合力壓制在地。記者曾健祐／翻攝
63歲樓姓男子昨晚11點多同樣在逢甲夜市朝短裙女子偷拍，被路人目擊合力壓制在地。記者曾健祐／翻攝

偷拍 逢甲夜市

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