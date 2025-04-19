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獨／國中師生戀3年...教室汽車成辦歡愛場所 師還辯「性啟蒙」

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市立周姓國中導師愛戀班上女學生，不僅擁抱親吻，還在教室內及汽車上發生多次親密性行為，周男卻辯稱協助啟蒙探索異性，新北地院日前依猥褻及性交罪判刑2年，可上訴。

判決指出，在新北市立國中擔任導師的周姓男子於20年前因愛戀班上1名女學生，雙方從1年級開始至3年級，一開始不僅常常擁抱親吻，之後還多次在教室內及周男開車送女學生返家，2人數度在汽車上發生親密性行為。

「只是小曖昧。」周男於警詢、檢方偵查、法院審理時，均否認犯，僅說2人會擁抱及親吻，只是小曖昧的行為，周說，「本來是把她當女兒，後來感覺像戀人。」還說，「是以我當作材料當作試驗，協助她探索異性。」但女學生則說，3年就學期間，周男常常擁抱親吻她，也曾多次在教室內及周男汽車上，在周男引導下為其口交。

法官認為周為人師表，原應善盡保護照顧學生之責，竟未能恪守師生分際，反圖滿足一己之情慾，利用受害女學生當時對性自主意識尚屬懵懂之際，嚴重戕害其身心及人格發展，且犯後否認犯行，日前依對未滿14歲女子猥褻罪及對14歲以上、未滿16歲女子性交罪，判刑2年，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
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性行為

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