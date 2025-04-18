聽新聞
0:00 / 0:00
蹺家少女沒錢付車資…色運將逼陪酒還猥褻丟包 下場出爐
計程車陳姓男子3年前搭載蹺家少女至新北市投靠朋友，因沒錢付車資，遭陳男以陪喝酒來抵付車資為由，卻趁酒後出手強制猥褻再將人丟包，新北地院日前依強制猥褻罪判刑4年2月，可上訴。
判決指出，開計程車維生的陳姓男子於2022年5月17日晚上9時許，在台北市台北轉運站搭載自安置中心逃離的蹺家少女「小穎」、「阿芬」（化名）2人，前往新北市鶯歌區欲投靠「阿芬」男朋友，因沒錢付700多元車資，陳男趁「阿芬」下車借錢之際，直接開車將「小穎」載走。
陳男得知「小穎」為蹺家少女，認為她孤立無援且年幼可欺，一時色心大發，以陪喝酒2小時來抵付車資為由，卻趁酒後3度出手強制猥褻得逞，隔天再開車將人丟包桃園市中壢區街頭後離去。
「小穎」事後為警方尋獲並詢問得知上情後依法送辦，新北地院法官認為陳男犯後否認犯行，迄未能與受少女達成和解及賠償其損害，毫無悔悟，日前依利用駕駛供不特定人運輸交通工具之機會犯強制猥褻罪，判刑4年2月，仍可上訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言