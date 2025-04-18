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蹺家少女沒錢付車資…色運將逼陪酒還猥褻丟包 下場出爐

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

計程車陳姓男子3年前搭載蹺家少女至新北市投靠朋友，因沒錢付車資，遭陳男以陪喝酒來抵付車資為由，卻趁酒後出手強制猥褻再將人丟包。示意圖／AI生成
計程車陳姓男子3年前搭載蹺家少女至新北市投靠朋友，因沒錢付車資，遭陳男以陪喝酒來抵付車資為由，卻趁酒後出手強制猥褻再將人丟包。示意圖／AI生成

計程車陳姓男子3年前搭載蹺家少女至新北市投靠朋友，因沒錢付車資，遭陳男以陪喝酒來抵付車資為由，卻趁酒後出手強制猥褻再將人丟包，新北地院日前依強制猥褻罪判刑4年2月，可上訴。

判決指出，開計程車維生的陳姓男子於2022年5月17日晚上9時許，在台北市台北轉運站搭載自安置中心逃離的蹺家少女「小穎」、「阿芬」（化名）2人，前往新北市鶯歌區欲投靠「阿芬」男朋友，因沒錢付700多元車資，陳男趁「阿芬」下車借錢之際，直接開車將「小穎」載走。

陳男得知「小穎」為蹺家少女，認為她孤立無援且年幼可欺，一時色心大發，以陪喝酒2小時來抵付車資為由，卻趁酒後3度出手強制猥褻得逞，隔天再開車將人丟包桃園市中壢區街頭後離去。

「小穎」事後為警方尋獲並詢問得知上情後依法送辦，新北地院法官認為陳男犯後否認犯行，迄未能與受少女達成和解及賠償其損害，毫無悔悟，日前依利用駕駛供不特定人運輸交通工具之機會犯強制猥褻罪，判刑4年2月，仍可上訴。

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