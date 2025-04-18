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他深夜公園內搭訕低頭族 還露鳥打手槍判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

周姓男子去年11月10日晚間10時許在仁德運動公園內，看1名男子坐在公園涼亭處滑手機，上前搭訕後，不但露鳥還打起手槍，讓對方深感不快，報警處理，周男辯稱只有自慰沒有射精，未料上了法院，他改口在公園尿尿，但法官未採信，認他犯公然猥褻罪處拘役10日。

周男坦承當時在公園內有與對方交談，但矢口否認公然猥褻犯行。他辯稱，他在公園尿尿，不是自慰。不過，周男於警詢時供稱：「我只有自慰沒有射精，也沒有呻吟。」警方詢問「為何你要在公園自慰？」，他還回答「想說晚上那麼暗沒有人。」。

台南地院認為，告訴人於警詢時證述歷歷外，並有手機錄影光碟勘驗筆錄，以及告訴人與友人對話截圖等佐證。法官認周所辯顯卸責之詞，不足採信。

台南地院審酌，周男不顧他人感受，公然為猥褻行為，妨害社會善良風俗，兼衡其無前科、犯後態度、自陳智識程度、經濟狀況等一切情狀，認他犯公然猥褻罪處拘役10日，可易科罰金，可上訴。

台南地院指出，周男不顧他人感受，在公園內公然為猥褻行為，妨害社會善良風俗，認他犯公然猥褻罪處拘役10日，可易科罰金。記者邵心杰／翻攝
台南地院指出，周男不顧他人感受，在公園內公然為猥褻行為，妨害社會善良風俗，認他犯公然猥褻罪處拘役10日，可易科罰金。記者邵心杰／翻攝

台南 猥褻 自慰

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