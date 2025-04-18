台版N號房逼少女吃穢物 主謀稱「已社死」求交保遭駁回

台中地檢日前偵破「台版N號房」案，抓到潘姓男子及自稱「台蘿教主」的陳姓共犯6人，其等威逼利誘全台86名少女自拍性影像，還以裸照威脅吃穢物、異物插下體，持不雅片販賣賺得800多萬元；潘一審被判6年，上訴後他主張已「社會性死亡」請求交保被二審駁回，可抗告。

潘男主張，他一審就自己知道事實全坦承、配合偵辦，案發前他擔任遊戲公司負責人，負責規畫、開發及運籌遊戲，當天在工作室被逮捕沒有反抗，自己無任何資源、管道可逃亡。

潘說，本案經媒體新聞報導，他的名字、公司及住居所都被公開在網路上，可以說是「社會性死亡」，認識他的同事、朋友及家人都知他被羈押至今，朋友圈無人可協助逃亡，顯無逃亡之虞，請求交保，也願意被限制住居、出境出海，並定期向派出所報到。

台中高分院二審指出，潘男一審被依組織、兒少性剝削等32罪判刑6年，二審準備程序時他坦承不諱，且他犯32罪，犯罪情狀不輕，一審判處刑期非短，依一般人合理判斷應認他有逃亡之虞。

二審也說，潘男犯行戕害少年身心發展甚巨，考量比例原則、必要性原則，仍認有羈押必要，認為潘男聲請無理由，裁定駁回，潘需繼續羈押。

台中地檢查出，潘男（35歲）在Telegram創「SCP」社群，以販賣、交換少女性影像，經營牛肉麵店的陳姓男子（37歲）加入後對外自稱學韓國「N號房」 事件並再吸收4名男子。

其中陳男更自封「台蘿教主」在網路騙少女高薪招募模特兒、送iPhone等，誘拐到聊天室要她們自拍性感照、裸照，再持裸照威逼少女自拍異物插入下體、吃穢物、拿美工刀在胸口刻字、以尖銳物刺穿胸部下體及自慰等影像。

檢方發現，陳製作「威脅大禮包」恐嚇少女繼續拍否則就散布，清查全台至少86名少女遇害，年齡介於9歲至17歲，潘等販賣性影像賺得800多萬元。