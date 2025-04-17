少女麥當勞打工疑遭性侵不起訴 父母再發聲：檢察官竟說「遺書未講案情」

北市少女在麥當勞打工疑遭性侵絕望輕生，士林地檢署日前偵結不起訴，少女家屬昨收到不起訴處分書後，今透過律師發聲，表示無法接受片面、粗糙結果，將聲請再議，呼籲「司法不能閉上眼睛，對眾多被害人視而不見」。

少女家屬發文如下：

檢察官覺得妹妹最開始在警察局報案時說有受侵害6次，後來在地檢署的時候說是10次，這樣算是說法不一致，「違反常情」，但報案時妹妹很緊張，後來才完整想起來更多被害經過，還是說，以後報案前要先進行重點整理，就算被害人都已經這麼痛苦，還得將長達一兩年時期內，每次發生的經過，次數，地點，時間等，全部記得清清楚楚，才算正常呢？到底什麼是常情，我們真的已經搞不清楚了。

檢察官又說，因為證人都只是「聽說」，沒有親眼看到被害經過，所以不採信，我想問檢察官，誰有可能親眼看到性侵被害人受害經過？我們看著妹妹一路這麼痛苦，每次跟我們講這件事都是悲傷哭泣，檢察官對於妹妹的情緒視而不見，也不管創傷反應是如此真實，卻因為「沒親眼看到」這個理由就不信，那精神科醫師的判斷，是否都沒有意義了？

妹妹願意把受害的事情講出來，已經很不容易，非常困難，檢察官認為妹妹沒有跟每個證人講每一次發生的時間地點細節，所以證人說的不完全一致，所以不相信我們說的。我們不明白，被害人要在受盡痛苦後，到底還要多冷靜理性，直到鼓起勇氣講出來，還要確定自己跟每個證人講的每次經過都一模一樣？司法對於性侵害的標準，是不是認為每個被害人都要整齊畫一，才算完美？

妹妹被侵害之後，很長時間都有恐懼症、失眠、情緒低落、焦慮，檢察官只拿其中一份病歷說，妹妹當時沒有跟醫生說自己被性侵，所以不一定是因為被性侵之後身心痛苦才去看身心科。我們只是一般人，不懂法律，但是這樣的說法實在已經超過我們能夠理解的程度。

檢察官還說，權勢性交跟強制性交只能選一種，妹妹在偵查的時候說，有違反意願，所以檢察官就認為不是權勢性交，然後又相信對方的說法，因為是兩情相悅，所以沒有強制，但是妹妹怎麼知道法律怎麼規定？，對她來說被告就是主管，可以決定她能不能排班，就算不情願，也只能答應，但還是違反意願。

妹妹誠實回答他心中不願意的感受，檢察官卻因此完全不管對方的權勢，甚至還說，除了被告，還有其他主管店長、副經理、襄理，被告只是其中一個襄理，所以被告跟妹妹之間，沒有上下支配關係，兩人之間沒有權勢問題。

被告掌握著排班大權，妹妹能不能上班打工、有沒有薪水，全看被告願不願意，結果檢察官卻認為，這樣沒有上下支配關係，我們真的不懂這個邏輯。

幾年前，林于仙案件，也是一樣，跟妹妹的案件很像，性侵害的被害人，為了讓自己不要覺得自己被侵害，為了還能夠正常工作、生活，像一般人一樣只為了活下去，只好委曲求全，甚至跟加害人繼續「正常聊天」。

不知道檢察官是否看過房思琪的初戀樂園，有沒有聽過林于仙案件，不是每個被害人都符合法律教科書裡面的典型被害人一樣，有更多被害人像妹妹一樣，不知道怎麼求助，不知道怎麼保護自己，才會這樣長期被壞人欺負，直到最後受不了的時候，已經身心俱疲，最後鼓起勇氣，找到我們的司法來求助，但我們的法律、司法人員對性侵被害人，為什麼可以這麼苛刻。

林于仙小姐遺言說，願用這條命，讓真相浮出台面，妹妹默默的走了，沒有指控被告，因為生前妹妹已經提告，只是司法讓她太失望，沒想到檢察官甚至在不起訴書最後面說，妹妹的遺書沒有講到這個案子，所以妹妹自殺，也跟被性侵這件事沒有關係。

作為妹妹的父母，實在沒辦法接受這樣片面、粗糙的不起訴結果，現在已經請律師開始研究法律上的理由，聲請再議，妹妹遭遇到這樣的不幸，我們會為她爭取公道，也希望權勢性暴力追訴起來這麼艱難的狀況可以被社會正視，司法不能閉上眼睛，對於這麼多的被害人視而不見。