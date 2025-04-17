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獨／澳男娶台灣妻彰化當家教 猥褻2童「停不下來」今重判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

澳洲男子娶台灣妻後在彰化當英文家教，他4年前開始擔任一對國小姊妹家教，涉嫌在上課時撫摸女童下體、臀部，甚至拍攝女童穿著內褲的影像，存在手機裡，女童指控已要求澳男停手，澳男回說「停不下來」。檢方指控他對2童犯行，一審認定猥褻一童，判刑3年10月，台中高分院今審結，認定猥褻2童，改判5年2月徒刑。

檢警調查，澳洲男子娶台灣人為妻在彰化擔任家教，他從2021年開始家教一對讀國小姊妹英文，不過他涉在教學期間，利用上課機會，對兩名女童撫摸臀部、下體，其中一名女童在前年6月間澳男犯行後，向母親告知此事，直說「老師還說不要告訴別人」。

檢警前年7月間搜索，查扣澳男手機，還在手機內隱藏相簿，發現存有一張女童穿著內褲的相片，另外還有從網路下載的女童下體相片。

檢方認定，澳男涉在去年6月間上課時，撫摸兩名女童的下體、臀部，拍攝其中一名女童穿著內褲的相片，另外在同年5月間，在網路搜尋兒童性影像後，以截圖方式，留下一張幼女下體的截圖，存在手機內。

澳男到案後，承認是擔任兩名國小女童的英文家教，在上課時會抱著兩名女童，不過沒有撫摸兩名女童下體、臀部，手機內女童穿內褲的相片，是女童要求拍照時，「不小心拍攝到」。

一名女童證稱，老師都抱著她上課，前年6月間老師「第一次」摸她屁股，還掀起裙子猥褻，她要求老師停止，老師還說「停不下來」。

另名女童則說，老師教學期間會猥褻臀部、下體，但具體時間已忘記。

檢方依違反兒少性剝削、強制猥褻等罪起訴，一審審理時，法官僅認定澳男對其中一名女童強制猥褻、持有兒童性影像，分判3年10月、拘役40天（可易科），對另名女童涉強制猥褻罪部分，判無罪。

檢方上訴台中高分院後，今天審結，撤銷原判決，改認定澳男對兩名女童都涉犯強制猥褻罪，判刑5年2月，另外持有兒童性影像部分，仍拘役40天、可易科，仍可上訴，目前澳男仍被法院裁定限制出境、出海。

澳洲男子在台灣擔任英文家教，涉對2名國小姊妹猥褻，台中高分院今判5年2月。示意圖／本報資料照片
澳洲男子在台灣擔任英文家教，涉對2名國小姊妹猥褻，台中高分院今判5年2月。示意圖／本報資料照片

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