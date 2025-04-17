快訊

清瘦柯文哲出庭眼神炯炯 小草見囚車吶喊「阿北加油」

大罷免成台中市長前哨戰 江啟臣想接班盧秀燕浮現危機

蔣經國日記／與張學良表面稱兄道弟 卻揭其信教是偽裝

聽新聞
0:00 / 0:00

創意私房會員...北市狼師曝光！ 保特瓶偷拍遭收押至今

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵破創意私房性影像網站，會員包括台北市陳姓補習班老師，其利用教職9年來對國小、國中女學童偷拍釀30多人受害，檢方痛批他愧對「教師」身分起訴求刑15年，陳主張和3人和賠償請求交保被駁，法院今再傳陳男出庭。

台中地院先前原已排定全案將宣判，因陳男另和3名被害人和解，法院再開辯論庭，陳也主張已全數賠償，並以希望在入監前陪伴幼女、年邁雙親，實在沒有逃亡動機，請求停止羈押並交保。

法院認為，陳犯罪數甚多，將來可能面臨刑期非短暫，仍有逃亡之虞，加上他嚴重危害多名少女身心，依目前訴訟程序仍認有羈押必要，裁定自4月13日起，延長羈押2月，今再開庭傳他到案。

台中地檢起訴指出，陳男（40歲）2015年起 限，擔任台北市某補習班老師，2019年起會去某國小當代課老師，利用學生、家長信任，多次在補習班教室、茶水間撫摸女童、少女胸部還用手機偷拍。

檢方查出，陳還會向班上女同事、女老師推銷類似電療儀器豐胸產品，佯稱立即見效並鼓吹多名女子直接在補習班倉庫內「試用」，未料他早就在內部以寶特瓶掩護架設針孔偷拍。

檢方也發現，陳擔任代課老師時約班上學生自費到宜蘭、台中旅遊，他卻提前在民宿廁所內架監視器竊錄；2021年至2023年間又3度約學生爬山，回程刻意到他汐止區住處洗澡，多名女學生沐浴又遭到偷拍。

檢方統計，陳男偷拍人數多達30名女子，包括25名未成年人，陳還將偷拍影像用AI合成傳到社群Telegram上群組分享；檢方搜索陳住處、學校，查扣電腦、手機，隨身碟，還有自製的寶特瓶密錄器、芳香劑造型密錄器，依兒童及少年性剝削防制條例等起訴他，求刑15年。

北市陳姓補教老師（左）涉嫌偷拍女童、少女長達9年，案發被收押至今，今開庭終於曝光。記者曾健祐／攝影
北市陳姓補教老師（左）涉嫌偷拍女童、少女長達9年，案發被收押至今，今開庭終於曝光。記者曾健祐／攝影
陳姓補教老師放在浴室的保特瓶內藏微型攝影機，瓶身細小孔洞（紅圈處）的鏡頭用來偷拍女學生洗澡。記者曾健祐／翻攝
陳姓補教老師放在浴室的保特瓶內藏微型攝影機，瓶身細小孔洞（紅圈處）的鏡頭用來偷拍女學生洗澡。記者曾健祐／翻攝

延伸閱讀

女逛巨城遭跟蹤提袋「平板鏡頭向上」 男澄清這點挨轟

台北市政府驚爆有「狼」偷拍 教育局證實廁所抓獲現行犯

北市府員工涉偷拍遭逮 蔣萬安要求加強巡檢頻率

偷拍女老師裙底、內衣影像PO網 台南知名國立高中男學生認錯

相關新聞

創意私房會員...北市狼師曝光！ 保特瓶偷拍遭收押至今

台中地檢署偵破創意私房性影像網站，會員包括台北市陳姓補習班老師，其利用教職9年來對國小、國中女學童偷拍釀30多人受害，檢...

女逛巨城遭跟蹤提袋「平板鏡頭向上」 男澄清這點挨轟

王姓女子12日下午與友人在新竹遠東巨城購物中心逛街時，疑遭一名男子長時間尾隨，該男將平板電腦放在紙袋中且鏡頭朝上，異常擺...

台北市政府驚爆有「狼」偷拍 教育局證實廁所抓獲現行犯

台北市政府16日下午發生偷拍事件，教育局晚上發聲明表示，接獲同仁反應遭偷拍，並當場抓獲現行犯通報警方，目前內部已啟動相關相...

她載女童遇猥瑣男騷擾 躲超商對方竟尾隨喊「好可愛別跑」

1名女子昨晚騎機車載女童，經過高雄市仁武區停等紅燈，竟有1名中年男子疑尾隨，趁機伸手要摸女童，女子嚇得趕緊騎到旁邊超商，...

演算法害的…手機不斷推送「摩鐵」廣告 人夫起疑心揪出妻出軌

吳姓男子和妻子結婚多年，卻發現妻子Google搜尋頁面時常推送汽車旅館廣告，吳男懷疑妻子曾搜尋過摩鐵，才會被推送相關廣告...

法籍舞蹈老師1天侵犯2女...竟辯「互動有了性的感覺」 上訴仍判7年

法籍舞蹈老師布萊斯（Yandengo Blaise）受邀來台參與工作坊，提供一對一舞蹈課，卻遭兩名學員控告性侵，台北地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。