創意私房會員...北市狼師曝光！ 保特瓶偷拍遭收押至今

台中地檢署偵破創意私房性影像網站，會員包括台北市陳姓補習班老師，其利用教職9年來對國小、國中女學童偷拍釀30多人受害，檢方痛批他愧對「教師」身分起訴求刑15年，陳主張和3人和賠償請求交保被駁，法院今再傳陳男出庭。

台中地院先前原已排定全案將宣判，因陳男另和3名被害人和解，法院再開辯論庭，陳也主張已全數賠償，並以希望在入監前陪伴幼女、年邁雙親，實在沒有逃亡動機，請求停止羈押並交保。

法院認為，陳犯罪數甚多，將來可能面臨刑期非短暫，仍有逃亡之虞，加上他嚴重危害多名少女身心，依目前訴訟程序仍認有羈押必要，裁定自4月13日起，延長羈押2月，今再開庭傳他到案。

台中地檢起訴指出，陳男（40歲）2015年起 限，擔任台北市某補習班老師，2019年起會去某國小當代課老師，利用學生、家長信任，多次在補習班教室、茶水間撫摸女童、少女胸部還用手機偷拍。

檢方查出，陳還會向班上女同事、女老師推銷類似電療儀器豐胸產品，佯稱立即見效並鼓吹多名女子直接在補習班倉庫內「試用」，未料他早就在內部以寶特瓶掩護架設針孔偷拍。

檢方也發現，陳擔任代課老師時約班上學生自費到宜蘭、台中旅遊，他卻提前在民宿廁所內架監視器竊錄；2021年至2023年間又3度約學生爬山，回程刻意到他汐止區住處洗澡，多名女學生沐浴又遭到偷拍。