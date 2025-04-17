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女逛巨城遭跟蹤提袋「平板鏡頭向上」 男澄清這點挨轟

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

王姓女子12日下午與友人在新竹遠東巨城購物中心逛街時，疑遭一名男子長時間尾隨，該男將平板電腦放在紙袋中且鏡頭朝上，異常擺放方式引發偷拍疑慮，事後，王將事發經過與該男身影發文至Threads，卻有一名男子在底下留言，稱自己是遭指控的當事者，強調「沒有要偷拍，但確實有跟著女子走」，引發網友砲轟「都跟著妳走，還不承認跟蹤」。

「真的是跟整路！」王女發文指出，當天和朋友在百貨公司逛街，落單的她卻遭一名男子尾隨，她趕緊打電話給四名友人求助，原以為該男會因此離開，不料竟跟得更近，即使一群人停下腳步，男子仍會在附近徘徊，真的很可怕，只能從另外的出口溜走，還緊張到沒通報百貨業者，目前已向警方報案。

王女說，她本來以為自己可能是個案，但發現還有其他受害者，所以才決定PO網提醒民眾注意，王女在檢查朋友用手機蒐證拍下的影片時，赫然發現該男子手提的袋子裡竟有一台平板電腦，且鏡頭朝上，讓她懷疑是否有偷拍疑慮。

之後，有一名男子在王女的PO文下方回覆，稱是當事者，強調自己沒有跟蹤意圖，平板放在手提袋只是方便拿取，抱歉造成大家困擾，他當下並沒有要對王女做任何事的想法，但確實有跟著王走，他知道這樣的行為是錯誤的，也非常不尊重人，會深刻反省並誠心道歉。

但王女與網友們卻不買單，王女怒轟早就注意到對方的舉止，該男連續跟蹤她至少經過三個百貨專櫃。網友們紛留言「明顯是心虛，害怕讓大眾揭示其作為」、「太噁爛了，這種做法很不對，讓女生很不舒服，不管是誰都很噁心」、「都發文說跟著妳走，還不承認自己跟蹤」、「沒有要跟的意思？騙鬼不會喝水喔」、「應該只是怕被抓到影響自己後續吧。」

王姓女子12日下午與友人在新竹遠東巨城購物中心逛街時，疑遭一名男子長時間尾隨，該男將平板電腦放在紙袋中且鏡頭朝上，異常擺放方式引發偷拍疑慮。記者王駿杰／翻攝自Threads
王姓女子12日下午與友人在新竹遠東巨城購物中心逛街時，疑遭一名男子長時間尾隨，該男將平板電腦放在紙袋中且鏡頭朝上，異常擺放方式引發偷拍疑慮。記者王駿杰／翻攝自Threads

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