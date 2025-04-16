台北市政府驚爆有「狼」偷拍 教育局證實廁所抓獲現行犯

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

台北市政府今天下午發生偷拍事件，教育局晚上發聲明表示，接獲同仁反應遭偷拍，並當場抓獲現行犯通報警方，目前內部已啟動相關相關調查，並和局內所有同仁說明情況，市長蔣萬安獲悉此事也要求嚴查，並請公管中心加強巡邏相關場域。

教育局表示，今天下午有同仁反映於市政大樓8樓廁所發生偷拍事件，當下局內同仁協力控制現行犯，並保存相關證據，隨後通知警察到場處理，第一時間即依法啟動調查程序，並立即對現行犯採取隔離措施，使其靜候調查，確保辦公環境安全。

教育局說，目前已啟動員工關懷機制，依提供心理諮商及相關支持服務，教育局也於發送給同仁一封信，說明發生經過、目前採取的處置作為，以及已依法啟動調查程序，請同仁安心上班。

教育局說，市長蔣萬安對此事件高度重視，強調絕不姑息任何偷拍及性騷擾行為，已要求教育局迅速釐清案情，依法嚴查，並指示對加害人究責懲處，被害人也要即時協助、提供法律協助及諮商等復原措施；公管中心要全面檢視各辦公場所，加強大樓內巡檢頻率。

台北市政府今天下午發生偷拍事件，教育局晚上發聲明表示，接獲同仁反應遭偷拍，並當場抓獲現行犯通報警方，市長蔣萬安也下令嚴查。本報資料照片。
台北市政府今天下午發生偷拍事件，教育局晚上發聲明表示，接獲同仁反應遭偷拍，並當場抓獲現行犯通報警方，市長蔣萬安也下令嚴查。本報資料照片。

偷拍 教育局 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安拜會國民黨團 藍議員因這件事稱讚他「有guts」

公布連署罷免錯誤率 民進黨團：要抗議請去圍蔣萬安、侯友宜

罷綠委錯誤率高 吳思瑤：國民黨要抗議去圍蔣萬安、侯友宜

跳過2028拚2032？蔣萬安：做好眼前全力拚市政

相關新聞

台北市政府驚爆有「狼」偷拍 教育局證實廁所抓獲現行犯

台北市政府今天下午發生偷拍事件，教育局晚上發聲明表示，接獲同仁反應遭偷拍，並當場抓獲現行犯通報警方，目前內部已啟動相關相...

她載女童遇猥瑣男騷擾 躲超商對方竟尾隨喊「好可愛別跑」

1名女子昨晚騎機車載女童，經過高雄市仁武區停等紅燈，竟有1名中年男子疑尾隨，趁機伸手要摸女童，女子嚇得趕緊騎到旁邊超商，...

演算法害的…手機不斷推送「摩鐵」廣告 人夫起疑心揪出妻出軌

吳姓男子和妻子結婚多年，卻發現妻子Google搜尋頁面時常推送汽車旅館廣告，吳男懷疑妻子曾搜尋過摩鐵，才會被推送相關廣告...

法籍舞蹈老師1天侵犯2女...竟辯「互動有了性的感覺」 上訴仍判7年

法籍舞蹈老師布萊斯（Yandengo Blaise）受邀來台參與工作坊，提供一對一舞蹈課，卻遭兩名學員控告性侵，台北地方...

半百胖男冒充正妹下藥迷昏小鮮肉 他被拐完事後驚見「糞便」報警

年近半百的林姓男子5年前假冒女性攀搭2名男網友，以「哥哥」身分載2男到蘆竹住處，在關燈全黑的環境下和2人嘿咻，要求對方從...

影／男扮女裝闖入出租套房拿女內褲打手槍 警逮32歲男

台中警方今天查獲一名男子，扮女裝闖入潭子區出租套房，涉嫌偷拿女用內褲自慰，警方逮捕32歲施姓男子，依侵入住宅、竊盜、毀損...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。