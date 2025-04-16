台北市政府驚爆有「狼」偷拍 教育局證實廁所抓獲現行犯
台北市政府今天下午發生偷拍事件，教育局晚上發聲明表示，接獲同仁反應遭偷拍，並當場抓獲現行犯通報警方，目前內部已啟動相關相關調查，並和局內所有同仁說明情況，市長蔣萬安獲悉此事也要求嚴查，並請公管中心加強巡邏相關場域。
教育局表示，今天下午有同仁反映於市政大樓8樓廁所發生偷拍事件，當下局內同仁協力控制現行犯，並保存相關證據，隨後通知警察到場處理，第一時間即依法啟動調查程序，並立即對現行犯採取隔離措施，使其靜候調查，確保辦公環境安全。
教育局說，目前已啟動員工關懷機制，依提供心理諮商及相關支持服務，教育局也於發送給同仁一封信，說明發生經過、目前採取的處置作為，以及已依法啟動調查程序，請同仁安心上班。
教育局說，市長蔣萬安對此事件高度重視，強調絕不姑息任何偷拍及性騷擾行為，已要求教育局迅速釐清案情，依法嚴查，並指示對加害人究責懲處，被害人也要即時協助、提供法律協助及諮商等復原措施；公管中心要全面檢視各辦公場所，加強大樓內巡檢頻率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言