台北市政府驚爆有「狼」偷拍 教育局證實廁所抓獲現行犯

台北市政府今天下午發生偷拍事件，教育局晚上發聲明表示，接獲同仁反應遭偷拍，並當場抓獲現行犯通報警方，目前內部已啟動相關相關調查，並和局內所有同仁說明情況，市長蔣萬安獲悉此事也要求嚴查，並請公管中心加強巡邏相關場域。

教育局表示，今天下午有同仁反映於市政大樓8樓廁所發生偷拍事件，當下局內同仁協力控制現行犯，並保存相關證據，隨後通知警察到場處理，第一時間即依法啟動調查程序，並立即對現行犯採取隔離措施，使其靜候調查，確保辦公環境安全。

教育局說，目前已啟動員工關懷機制，依提供心理諮商及相關支持服務，教育局也於發送給同仁一封信，說明發生經過、目前採取的處置作為，以及已依法啟動調查程序，請同仁安心上班。