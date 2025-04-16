聽新聞
0:00 / 0:00

她載女童遇猥瑣男騷擾 躲超商對方竟尾隨喊「好可愛別跑」

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1名女子昨晚騎機車載女童，經過高雄市仁武區停等紅燈，竟有1名中年男子疑尾隨，趁機伸手要摸女童，女子嚇得趕緊騎到旁邊超商，要女童進進超商避開男子，因超商外有其他人，中年男子才離去。女子今晚報警追查涉案男子中。

女子的姊姊貼網稱，昨晚8時35左右，妹妹及外甥女在仁武區仁雄路某烤鴨店旁停等紅燈，1名年約50多歲的男子騎白機車，尾隨妹妹的車，並「伸手要觸碰我外甥女」，小孩受到驚嚇大哭，妹妹發現不對後，將車子騎去旁邊超商，叫外甥女趕快跑進超商。

貼網女子稱，這名男子也想跟隨進入超商，大喊「你好可愛，不要跑」之類的言詞，幸好車超商外面好有2名年輕人直盯著男子，這男子才離去。

載女童的女子今晚向仁武警分局報案，警方調閱相關監錄系統畫面，已供女子指認騷擾她們的中年男子，警方以車追人，將通知男子到案說明。

高雄市警仁武分局今晚通知遭受騷擾的女子報案。圖／擷取自Google maps
高雄市警仁武分局今晚通知遭受騷擾的女子報案。圖／擷取自Google maps

女童 超商

延伸閱讀

「打狗宣言」傳統生態知識結合科學 推全球海洋素養

高雄媽祖海巡遭網傳為中國海警船 海巡署：勿輕信

民團批高捷黃線砍行道樹 高市府：專業評估後依規辦理

高雄轎車車牌被竊 竟貼字條「請大家同情」招搖過市

相關新聞

她載女童遇猥瑣男騷擾 躲超商對方竟尾隨喊「好可愛別跑」

1名女子昨晚騎機車載女童，經過高雄市仁武區停等紅燈，竟有1名中年男子疑尾隨，趁機伸手要摸女童，女子嚇得趕緊騎到旁邊超商，...

演算法害的…手機不斷推送「摩鐵」廣告 人夫起疑心揪出妻出軌

吳姓男子和妻子結婚多年，卻發現妻子Google搜尋頁面時常推送汽車旅館廣告，吳男懷疑妻子曾搜尋過摩鐵，才會被推送相關廣告...

法籍舞蹈老師1天侵犯2女...竟辯「互動有了性的感覺」 上訴仍判7年

法籍舞蹈老師布萊斯（Yandengo Blaise）受邀來台參與工作坊，提供一對一舞蹈課，卻遭兩名學員控告性侵，台北地方...

半百胖男冒充正妹下藥迷昏小鮮肉 他被拐完事後驚見「糞便」報警

年近半百的林姓男子5年前假冒女性攀搭2名男網友，以「哥哥」身分載2男到蘆竹住處，在關燈全黑的環境下和2人嘿咻，要求對方從...

影／男扮女裝闖入出租套房拿女內褲打手槍 警逮32歲男

台中警方今天查獲一名男子，扮女裝闖入潭子區出租套房，涉嫌偷拿女用內褲自慰，警方逮捕32歲施姓男子，依侵入住宅、竊盜、毀損...

作文泣訴「我聞到他下流的想法…」 補教負責人猥褻女生10罪判9年

台北市大安區敦化南路1間文理補習班高姓負責人，涉強制猥褻女學生10次，被害人寫輕生字條、藉作文泣訴高的犯行，台北地院認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。