快訊

不只145％！白宮最新聲明：對中國關稅增至245％

NBA／巴特勒轟38分、柯瑞包辦最後10分 勇士破附加賽魔咒搶下第7種子

德國杜絕納粹！「取消文化」竟會加速民主崩解？

演算法害的…手機不斷推送「摩鐵」廣告 人夫起疑心揪出妻出軌

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

吳姓男子和妻子結婚多年，卻發現妻子Google搜尋頁面時常推送汽車旅館廣告，吳男懷疑妻子曾搜尋過摩鐵，才會被推送相關廣告，一查果然發現妻子在外和黃姓男子約砲，吳男怒告黃男求償50萬元，法院判賠30萬元適當。

判決指出，吳男和妻子自2014年結婚，前年1月間，吳男查看妻子手機時，發現網路頁面都會跳出汽車旅館廣告，他懷疑妻子曾搜尋過汽車旅館，演算法才會跳出相關廣告，追問妻子是不是出軌，兩人攤牌後，吳妻也坦承和黃姓男子發生不倫。

吳妻向吳男坦承，2018年時透過交友通訊軟體認識黃男後，兩人平均每個月就會約砲一次，她生老二坐月子期間，還有跟黃男發生過性行為。

吳妻還拿出自己與黃男的對話紀錄，佐證兩人交往、約砲經過，黃男不只一次傳送「最近一次印象的刺激做愛，就是跟妳在外埔那邊山上了」、「看妳被射哪裡會爽的很滿足啊」、「都沒射裡面過」等訊息，還曾自拍下體勃起照給對方欣賞。

吳男不滿，認為黃男介入他與妻子感情，害他不但罹患憂鬱症，還影響到原本公部門工作，現在只能當配管工，吳男事後對黃男提出民事侵權告訴並求償50萬元。

高雄地方法院審理時，黃男坦承與吳妻發生過關係，但只有一次，其他都是在通訊軟體上聊天，沒有再發生過性行為。

但法官檢視他與吳妻的對話紀錄，加上吳妻也坦承出軌，認定兩人不只發生過一次性行為，判黃男應賠30萬元，可上訴。

吳姓男子靠妻子手機推送的摩鐵廣告，成功抓到妻子出軌，向小王討到30萬元賠償。示意圖／AI生成
吳姓男子靠妻子手機推送的摩鐵廣告，成功抓到妻子出軌，向小王討到30萬元賠償。示意圖／AI生成

妻子 廣告 汽車旅館

延伸閱讀

新竹女大生與台南女網友相約汽車旅館 隔夜兩人雙亡

大夜班夫不知妻外遇 女兒告知被綠了 求償卻敗訴有原因

記事本寫「今天去墮胎」 夫疑妻婚外情又偽造文書提告…結果曝光

保時捷人夫「衝紅燈」硬上！少女生理期遭性侵 父轟：毀了全家

相關新聞

半百胖男冒充正妹下藥迷昏小鮮肉 他被拐完事後驚見「糞便」報警

年近半百的林姓男子5年前假冒女性攀搭2名男網友，以「哥哥」身分載2男到蘆竹住處，在關燈全黑的環境下和2人嘿咻，要求對方從...

演算法害的…手機不斷推送「摩鐵」廣告 人夫起疑心揪出妻出軌

吳姓男子和妻子結婚多年，卻發現妻子Google搜尋頁面時常推送汽車旅館廣告，吳男懷疑妻子曾搜尋過摩鐵，才會被推送相關廣告...

法籍舞蹈老師1天侵犯2女...竟辯「互動有了性的感覺」 上訴仍判7年

法籍舞蹈老師布萊斯（Yandengo Blaise）受邀來台參與工作坊，提供一對一舞蹈課，卻遭兩名學員控告性侵，台北地方...

影／男扮女裝闖入出租套房拿女內褲打手槍 警逮32歲男

台中警方今天查獲一名男子，扮女裝闖入潭子區出租套房，涉嫌偷拿女用內褲自慰，警方逮捕32歲施姓男子，依侵入住宅、竊盜、毀損...

作文泣訴「我聞到他下流的想法…」 補教負責人猥褻女生10罪判9年

台北市大安區敦化南路1間文理補習班高姓負責人，涉強制猥褻女學生10次，被害人寫輕生字條、藉作文泣訴高的犯行，台北地院認為...

物理治療師被女患者控摸奶 他喊冤法官採信：符合醫療行為

高雄許姓物理治療師在幫一名正妹診療時，被控伸手撫摸女方乳頭及胸部，事後被女方提告猥褻，高雄地院審理時，許男喊冤，稱他只有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。