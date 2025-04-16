演算法害的…手機不斷推送「摩鐵」廣告 人夫起疑心揪出妻出軌

吳姓男子和妻子結婚多年，卻發現妻子Google搜尋頁面時常推送汽車旅館廣告，吳男懷疑妻子曾搜尋過摩鐵，才會被推送相關廣告，一查果然發現妻子在外和黃姓男子約砲，吳男怒告黃男求償50萬元，法院判賠30萬元適當。

判決指出，吳男和妻子自2014年結婚，前年1月間，吳男查看妻子手機時，發現網路頁面都會跳出汽車旅館廣告，他懷疑妻子曾搜尋過汽車旅館，演算法才會跳出相關廣告，追問妻子是不是出軌，兩人攤牌後，吳妻也坦承和黃姓男子發生不倫。

吳妻向吳男坦承，2018年時透過交友通訊軟體認識黃男後，兩人平均每個月就會約砲一次，她生老二坐月子期間，還有跟黃男發生過性行為。

吳妻還拿出自己與黃男的對話紀錄，佐證兩人交往、約砲經過，黃男不只一次傳送「最近一次印象的刺激做愛，就是跟妳在外埔那邊山上了」、「看妳被射哪裡會爽的很滿足啊」、「都沒射裡面過」等訊息，還曾自拍下體勃起照給對方欣賞。

吳男不滿，認為黃男介入他與妻子感情，害他不但罹患憂鬱症，還影響到原本公部門工作，現在只能當配管工，吳男事後對黃男提出民事侵權告訴並求償50萬元。

高雄地方法院審理時，黃男坦承與吳妻發生過關係，但只有一次，其他都是在通訊軟體上聊天，沒有再發生過性行為。