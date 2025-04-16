法籍舞蹈老師1天侵犯2女...竟辯「互動有了性的感覺」 上訴仍判7年

法籍舞蹈老師布萊斯（Yandengo Blaise）受邀來台參與工作坊，提供一對一舞蹈課，卻遭兩名學員控告性侵，台北地方法院依強制性交、強制性交未遂罪判他7年徒刑，刑後驅逐出境。他不服上訴，台灣高等法院今駁回。

布萊斯2023年受經紀公司邀請來台，短期參與工作坊，他承租一間舞蹈教室，開設一對一的舞蹈課程，卻有兩名學生分別在課堂遭性侵。

2024年3月16日，布萊斯分別與兩名女學員進行一對一教學。下午，他先要求第一名女學員雙手扶牆及彎腰面向牆壁，練習動作。後來布萊斯關閉燈光，站立在女學員背後，強脫對方褲子性侵。同日晚間，布萊斯假藉要求第二名女學員練習臀部動作，卻又關閉燈光，強脫外褲，嘗試將性侵但未果。兩女向台北市警信義分局報案，檢方偵結起訴。

布萊斯坦承有與女學生發生性行為、推掉外褲，但否認違反意願。布萊斯說，與第一名學員互動時，他有了「性的感覺」便開始交媾，如果對方反對，為何當下不說？而他雖未徵得第二名女學員的同意，但脫掉女方外褲時，女學員表示不想發生關係後，他即停止。

律師辯稱，布萊斯在教學時，不是不可能與女學員「有情慾流動」而產生性致，不排除女學員是合意性交後才反悔；第二人則是沒有強制性交罪。

性侵被害人表示，當時布萊斯說她太緊張，應該放鬆，結果她的韻律褲、內褲就一併拉下，並要求她持續練習臀部動作，她被性侵措手不及。

台北地院批布萊斯為圖一己性慾，恣意對女學員性侵或性侵未遂，嚴重侵害兩女的性自主決定權，審理時卻說「因不瞭解法律，錯誤解讀女學員的意思」，可見無悔悟之心。北院也認為，布萊斯居留期間在我國故意犯強制性交罪，危害我國社會秩序、治安，刑之執行完畢後，不適宜繼續居留國內，諭知驅逐出境。