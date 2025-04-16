半百胖男冒充正妹下藥迷昏小鮮肉 他被拐完事後驚見「糞便」報警
年近半百的林姓男子5年前假冒女性攀搭2名男網友，以「哥哥」身分載2男到蘆竹住處，在關燈全黑的環境下和2人嘿咻，要求對方從「後面」性交，完事後旋即閃人，其中一名男子前後與林發生12次性關係卻不覺，另一人則因性交後覺得「怪怪的」，加上尿液驗出安眠藥劑成分而報警，最高法院依強制性交等罪判林5年6月徒刑定讞。
林體態肥胖，曾因強盜案入獄，冒名「林語婕」上網結識一名19歲青年，2020年3月26日晚上，假扮「林語婕的哥哥」騎車載對方回住處，將安眠藥摻入酒品給對方飲用後，將房間內的燈關掉、要青年等待。
林隨後再以「林語婕」身分進房，與青年性交，完事即離開，沒有露臉。青年睡醒，林假稱「妹妹」已出門，但青年回家卻發現生殖器「有一些類似糞便的東西」，傳訊息質問「林語婕」，對方含糊帶過。
青年就醫驗尿，尿液中檢出苯二氮平類鎮定安眠劑的代謝物氟硝西泮，且青年曾詢問對方「你根本就是男的吧，不要再騙人」、「妳這麼有信心跟照片上一樣，怎麼從頭到尾不敢讓我看」。
檢警調查，發現另名時年24歲男子也受害，這名被害人因沒有性經驗，被林以相同手法誘騙，卻堅稱「林語婕」是女性，同年2月至5月間發生了12次性關係，男子說，沒懷疑過是和男人發生性關係，聊天時也以情侶相稱。
林到案後僅承認邀兩名男子回家，但否認發生性關係，聲稱「聊天聊整晚」，一審判4年6月徒刑，二審認為24歲男子12度與林發生性關係，難以認定是強制性交，此部分改認定無罪，林的刑度也減為3年6月徒刑，但最高法院認為有疑點，發回更審。
更一審審酌林明知被害人無意願與同性發生性行為，卻喬裝成女性並於黑暗中隱藏容貌五官，誘騙無性經驗的男子發生性行為，使對方心生創傷，且林始終否認犯行，依強制性交罪判5年6月徒刑，林不服提上訴，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。
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