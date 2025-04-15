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影／男扮女裝闖入出租套房拿女內褲打手槍 警逮32歲男

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中警方今天查獲一名男子，扮女裝闖入潭子區出租套房，涉嫌偷拿女用內褲自慰，警方逮捕32歲施姓男子，依侵入住宅、竊盜、毀損、妨害風化等罪移送法辦。

詹姓房東在臉書PO文和照片提醒，要注意一名男扮女裝的男子，在潭子區潭富路二段附近，昨晚闖入出租套房，偷走女用內褲還打手槍，許多網友看到訊息都罵變態，也有女網友擔心自己會遇到此人。

台中市大雅警分局表示，今天上午9時，該分局潭北派出所接獲報案，稱潭子區某民宅發生竊盜案， 報案人詹男是房東，他說今天凌晨在彰化住家查看監視器，發現他出租套房被一名陌生男子入侵，警察調查時發現32歲施男以男扮女裝方式趁大門未關妥情況進入出租套房，竊取女用內衣褲，今天凌晨1時許離開。

警方擴大調閱周圍路口監視器並保全相關證據，一眼就認出是女扮男裝的施嫌，不到7小時內在潭子區查獲施嫌，全案依侵入住宅、竊盜、毀損、妨害風化罪移送台中地方檢察署偵辦。

大雅分局呼籲，維護社會治安是警方責任，對危害民眾生命、身體、財產安全事件，警方絕對強硬執法、依法究辦，宵小切勿以身試法。

台中警方今天查獲一名男子，扮女裝闖入出租套房，拿女內褲自慰。圖／民眾提供
台中警方今天查獲一名男子，扮女裝闖入出租套房，拿女內褲自慰。圖／民眾提供

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