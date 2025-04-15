作文泣訴「我聞到他下流的想法…」 補教負責人猥褻女生10罪判9年

台北市大安區敦化南路1間文理補習班高姓負責人，涉強制猥褻女學生10次，被害人寫輕生字條、藉作文泣訴高的犯行，台北地院認為，被害人指訴可信，考量高不是初犯，依10個對未滿14歲女子為強制猥褻罪重判高應執行有期徒刑刑9年。可上訴。

被害人每周三、六、日下午會到補習班上課，檢方指控，高10次藉由在小教室「一對一」上課的機會要求她坐在大腿上，撫摸她的手、親她的臉，再撫摸她大腿、大腿根部，也隔著內褲摸她的下體，被害人母親發現女兒想輕生的字條向學校通報，檢警法辦高。

高辯稱，他有摸手、親臉、摸大腿1次，但沒有隔著內褲摸女學生下體，「我是隔著外褲摸她下體」，也沒有使用強制力。

被害人警詢稱，只要「一對一」上課高就會這樣，共10次以上；她審理時稱，因為數學常常考不好，所以會被留下來，「一對一」時高會隔著內褲摸她私密處，而會寫想輕生的字條是因為感到非常不舒服，覺得很噁心，想了結生命。

法官認為，被害人審理中作證只有16歲，但對被高猥褻均能清楚記憶及描述，如不是親身經歷，不可能供述始終詳實，證詞的可信度高。

被害人遇害後的手寫字條，記著「我恨高老師」、「我被性侵過」、「你親了我」、「我好痛苦」「我想死」「我想告你」等。

此外，被害人的作文寫著「他，撫摸著我的大腿，門外的快遞員敲著門，他說：『噓...不要出聲喔。』我看著白板的數學題，聽著快遞員的呼吸聲，當下我只感到無比的恐懼和噁心，腦子一片白，我好想逃...」。

作文寫道「他從嘴裡說出的每句話都令我感到噁心，跟他在同一個空間我都可以聞到他那下流的想法，他在台上講著數學，而我在閃躲他的眼神，我轉頭看著鐘，還有一個小時...，我強忍著眼淚，我看著時間一分一秒的流逝著，我被名為『恐懼』的惡魔吞食著，咀嚼著」。

法官勾稽被害人的字條及作文，記錄下被強制猥褻的恐懼、噁心、害怕、痛苦負面想法，以及想尋短、無助的反應，字字句句刻劃出內心的掙扎與痛苦不堪，且字條是被害人母親在房間發現，憑信性極高，認定高成立犯罪。

判決指出，高是補習班老師，肩負「師者，傳道、授業、解惑」責任，竟為逞私慾，強制猥褻女學生，還引起學生及家長對教職人員的不信任，為法理所不容，令人髮指。