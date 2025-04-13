大夜班夫不知妻外遇 女兒告知被綠了 求償卻敗訴有原因

台中市一名人夫從事大夜班工作，已婚十多年，育有一女，去年間經女兒告知，妻子與另名男子常聊天到深夜，人夫發現妻子與對方不只有「愛你」等對話外，也有一同出遊、共赴汽車旅館等行為，人夫與妻子去年底離婚，人夫向妻子、小王求償80萬元，法官認定，小王交往時不知人妻已婚身分，另外人夫離婚時已同意拋棄損害賠償求償權，判二人免賠。

台中市一名人夫在12年前結婚，與妻子育有一名未成年女兒，去年7月間，人夫經女兒告知，妻子常與一名陌生男子聊天到深夜、互傳訊息，人夫事後發現，妻子確與一名綽號「嘉嘉」的網友有「愛你」、「我超愛你在我上面看著我的樣子」等親密訊息。

人夫質問妻子後，妻子坦言外遇，承諾不再與男子交往，不過人夫後來發現，妻子仍與小王出遊，甚至同赴汽車旅館，且依妻子與小王在網路平台的對話，顯然已知妻子是已婚、育有小孩的情形，對妻子、小王求償80萬元，人夫也在去年11月間，與妻子協議離婚。

台中地院審理時，小王辯稱，與人妻交往時，人妻都營造單身、已離婚的狀況，沒有侵害人夫權益；妻子則辯稱，與丈夫已在去年11月協議離婚，丈夫同意拋棄因離婚及離婚原因所生之財產上、非財產上的損害賠償請求權，丈夫無權求償。

法官勘驗相關對話紀錄後認定，小王與人妻交往期間，人妻有提到「我離過婚就這樣，細節不想多說」、「你不要在這上面做任何的追問或揣測」等語，小王不知當時人妻仍未離婚，說詞可採，未故意或過失侵害人夫的配偶權。