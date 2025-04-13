女童超商遇變態抓手強摸下體 母PO文為什麼變態那麼多

新北市板橋區1名10歲女童昨天在超商購物時，1名男子以問廁為由靠近，隨後突然抓住女童的手朝男子下體摸去，女童立即向店員求助，男子才逃離現場。女童母親得知後立即報警，板橋警今天凌晨逮捕涉案的32歲彭男，詢後依性騷擾防治法送辦。

有網友在Threads上發文表示：「真的沒有想過這種事會發生在我女兒身上，我的小孩今天自己下樓去7-11逛逛，有個男子就問我女兒廁所在哪裡，我女兒回應他不知道，沒想到他一直追問廁所在哪裡，之後就伸出他的爪抓住我女兒的手，伸向他的下面過去，我女兒下意識馬上甩開，並且衝下去找店員幫忙。店員看到我女兒衝下來就馬上問有什麼需要幫忙的，那名男子還追在我女兒後面，被店員喊了一聲馬上從門口逃走了，之後我也過去馬上打電話報警。」