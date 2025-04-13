深夜娃娃機上演活春宮 嘉義男女交纏 地院判公然猥褻罰2千
嘉義江姓男子與林姓女子去年於民雄鄉某夾娃娃機店內全裸交纏，若無旁人上演活春宮，全程被店內監視系統拍錄上傳網路；警方找到江男到案依法送辦；地院依共同犯公然猥褻罪，處罰金2千元。可上訴。
去年網路流傳一鋪有紙板的地上，沒多久，男撲在女子身上交纏擺動。
警方調查，江男與林女於去年6月18日1點6分，在娃娃機店內的公開場所，基於公然為猥褻行為犯意，一同脫去衣物，發生性交猥褻行為。員警網路巡邏發現店內監視錄影影片，進而查獲江男（林女未到案被通緝）送辦，嘉檢聲請以簡易判決處刑。
法院審酌，夾娃娃機店為不特定多數人得以共見共聞之公眾得出入之場所，且該店內有架設監視器，竟在該處公然為性交行為，不僅破壞社會秩序及善良風俗，也缺乏自重及尊重他人之觀念，念江姓男子領有身心障礙證明、犯後坦承犯行、性交行為不長，兼衡智識、家庭經濟等，量處共同犯公然猥褻罪，處罰金2千元，得易服勞役，以1千元折算1日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言