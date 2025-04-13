深夜娃娃機上演活春宮 嘉義男女交纏 地院判公然猥褻罰2千

嘉義江姓男子與林姓女子去年於民雄鄉某夾娃娃機店內全裸交纏，若無旁人上演活春宮，全程被店內監視系統拍錄上傳網路；警方找到江男到案依法送辦；地院依共同犯公然猥褻罪，處罰金2千元。可上訴。

去年網路流傳一鋪有紙板的地上，沒多久，男撲在女子身上交纏擺動。

警方調查，江男與林女於去年6月18日1點6分，在娃娃機店內的公開場所，基於公然為猥褻行為犯意，一同脫去衣物，發生性交猥褻行為。員警網路巡邏發現店內監視錄影影片，進而查獲江男（林女未到案被通緝）送辦，嘉檢聲請以簡易判決處刑。