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高雄聞髪大叔又現蹤！擬挑女騎士下手 這回遭強制送醫

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市大寮區怪異男在路口聞女生髮香，引起網路議論，警方接獲女生報案後將全案函送法辦，沒想到，他今天再度在路口現蹤，經路過車輛錄攝到他躡手躡腳，要靠近停等紅燈的女騎士但作罷。

高雄市警林園分局網搜得知，這名50多歲的男子又在路口出現怪異舉動，已經通知他家人，經家人同意將他送醫，待醫師評估是否強制住院就醫。

警方表示，有關網傳男子騷擾女性行為，警方協助轉介衛生局派員，男子評估，並給予適當的醫療輔導協助，改善身心狀況，避免類似行為發生，也請派出所加強巡查約制。

這名男子4月9日在大寮區某路口，見騎腳踏車的女生停等紅燈，竟走到女生後方，貼臉深聞女生髮香，女生回頭嚇了一大跳，路人看得火大，直呼「超級惡心」。後來路人將影片貼網，警方網搜得知，通知女生報案，並詢問過這名男子後，將全案依性騷擾防治法函送法辦。

高雄市大寮區聞髮大叔今天再現蹤路口，躡手躡腳靠近停等紅燈的女騎士。圖／擷取自臉書「大寮543」
高雄市大寮區聞髮大叔今天再現蹤路口，躡手躡腳靠近停等紅燈的女騎士。圖／擷取自臉書「大寮543」

女生 性騷擾 高雄市

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