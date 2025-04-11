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已婚科長環抱摸胸下屬遭判刑 教育部：記兩大過免職

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導

教育部一名王姓已婚科長於會議後將女下屬載至汽車旅館稱要完成會議紀錄，卻強行環抱摸胸，並問「之前有沒有做過？」、「想做嗎？」女下屬抗拒卻仍被緊抱，後嚇得落荒而逃。南投地方法院依強制猥褻罪判王6個月徒刑，得易科罰金，教育部則召開公務人員考績委員會，將其記兩大過免職。

判決書指出，該名王姓科長駕駛小客車搭載女下屬，先前往某一高職開會，會議結束後則以製作會議紀錄為理由，將女下屬載往汽車旅館，並意圖利用權勢性騷擾，科長假借幫女下屬按摩後趁機環抱腰部，但女下屬因礙於權勢不敢制止。

王將女下屬抱起至自己的雙腿上摸胸，並問：「之前有沒有做過？」、「想不想要做？」，女下屬回答「我不要做，我不想做」。王這時以蠻力強拉女下屬的雙手，讓她與自己面對面，並拉起她的雙手十指緊扣，讓女下屬無法掙脫。

教育部表示，該案已於去年6月14日上午召開性騷擾及性別歧視申訴評議委員會，經全外聘委員調查報告，認為王男確實有權勢性騷擾的行為，並於同日下午召開公務人員考績委員會，經審認王男對屬員權勢性騷擾行為屬實，造成被害人身心健康、人身安全及工作權益重大影響。

教育部說明，由於其言行不檢，嚴重政府信譽及公務人員聲譽，作成一次記二大過專案考績決議，教育部去年7月23日以臺教人(三)字第1130068839號令發布記二大過免職。

已婚的教育部王姓科長載女下屬到汽車旅館寫會議紀錄，卻強行環抱、摸胸，並問「之前有沒有做過？」、「想做嗎？」；女下屬抗拒卻仍被緊抱、十指緊扣。南投地方法院依強制猥褻罪判王6月徒刑，得易科罰金。聯合報系資料照
已婚的教育部王姓科長載女下屬到汽車旅館寫會議紀錄，卻強行環抱、摸胸，並問「之前有沒有做過？」、「想做嗎？」；女下屬抗拒卻仍被緊抱、十指緊扣。南投地方法院依強制猥褻罪判王6月徒刑，得易科罰金。聯合報系資料照

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