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桃園KTV麥克風塞下體！受害女崩潰發聲明 檢警已逮5男3羈押2交保

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

受害女性示意圖。圖／AI生成
受害女性示意圖。圖／AI生成

有女子上月在KTV遭多男傷害玩弄，還有女子嘻笑拍攝，現場影片近來外流曝光，釀被害女再遭傷害，檢警據報，前晚兵分多路至基隆、宜蘭等地，連夜將涉案莊姓等5男拘提到案，複訊後，連夜將其中莊姓等3男向法院羈押獲准，另2男分別交保候傳。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，被告莊姓等5名男子涉犯刑法第225條第1項乘機性交、同法第319條之2第1項、第319條之3第1項妨害性隱私等罪嫌，其中莊、蕭、黃姓等3名被告罪嫌重大，有串證之虞，經檢察官聲請羈押獲准，另2名被告李、黃姓男子則諭令以1萬及3萬元交保候傳；至於現場拍攝影片的女子，由於身分不明，仍持續追查中。

近日有影片流出，片中女子疑因酒醉無意識，遭人用麥克風塞進下體並拍攝，旁邊一群人還不停嘻笑，引發網友群情激憤，怒斥這群人惡質。桃園市議員黃瓊慧今早在各大社群平台貼文表示「受害女子這幾天持續與我聯絡，情緒極不穩定、已有憂鬱症傾向，這幾天的輿論已經快要把她擊潰，透過我發表幾項聲明，希望能遏止不實的謠言。」

黃瓊慧代轉被害女子5點聲明，包括外流影片已經觸法、請大家不要再傳、再索取，這些都是犯法的；受害女子從頭到尾都沒有接受任何媒體採訪，許多杜撰的故事真的造成她二次傷害，呼籲媒體自律；這幾天謊稱該女子的姐姐、朋友、親戚，對網友詐騙；部分媒體未經證實，說被害人已跟加害人到和解的階段更是沒有這回事；本案已由警方正式立案偵辦，除涉及影片流出之相關人員外，亦已針對網路上散播不實謠言者依法傳喚到案。

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「桃園KTV麥克風事件」被害女透過桃園市議員黃瓊慧發聲明，希望不要再轉傳影片，也希望不要再有不實報導。圖／擷取自黃瓊慧粉專
「桃園KTV麥克風事件」被害女透過桃園市議員黃瓊慧發聲明，希望不要再轉傳影片，也希望不要再有不實報導。圖／擷取自黃瓊慧粉專

KTV 影片 性侵 桃園地檢署

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