聽新聞
0:00 / 0:00

疑曖昧朋友妻 警遭推擠跛腳

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

新北市蘆洲警分局1名27歲李姓偵查佐，日前被懷疑與友人之妻關係曖昧，對方日前找他當面質問，爆發肢體衝突造成偵查佐小腿割傷縫3針，分局得知主動介入調查，記申誡兩次列為輔導對象。事後偵查佐已請調到其他單位。圖／本報資料照
新北市蘆洲警分局1名27歲李姓偵查佐，日前被懷疑與友人之妻關係曖昧，對方日前找他當面質問，爆發肢體衝突造成偵查佐小腿割傷縫3針，分局得知主動介入調查，記申誡兩次列為輔導對象。事後偵查佐已請調到其他單位。圖／本報資料照
新北市蘆洲警分局偵查佐李姓男子被友人懷疑與其妻子關係曖昧，約至住處質問爆發肢體衝突，李小腿割傷。外傳友人是黑道分子，設「鴻門宴」指使小弟毆打李；分局表示是一般商人，李推擠時受傷，記申誡兩次列為輔導對象，事後李請調其他分局。

已婚廿七歲李姓偵查佐是警察專科學校卅五期，二○一八年畢業即任職蘆洲分局偵查隊。分局調查，李與這名開店經商的友人認識至少三、四年，雙方夫婦互相認識，友人無意間在妻子手機發現李傳送曖昧訊息，甚至語氣輕佻暱稱「寶貝」、「老婆」。

友人今年二月二日大年初五凌晨四時許，邀李到住家喝酒聊天，加上三名友人，共五人在場；李當天休假，喝酒後赴約，席間被質問和朋友之妻搞曖昧，雙方爆發推擠衝突，李左小腿被桌腳玻璃割傷，自行就醫縫三針。

天亮後李前往偵查隊辦公室，被偵查隊長發現走路一跛一跛，李稱跌倒受傷，經追問坦承與人發生衝突，督察組介入調查，聯繫友人至分局協助釐清，雙方互不提告。

分局調查後認為，李酒後失態、言語輕佻，影響警譽，依規懲處，記申誡二次，並列為關懷輔導對象。李隨後請調其他分局。

妻子 衝突

延伸閱讀

頭份警執行「百斬專案」 車手ATM取款栽了

蘆洲已婚刑警疑與友人妻曖昧被發現 爆發衝突記申誡調職

影／逃了3個月卻栽在「大甲媽」手上 通緝犯遶境時遭逮

201名警官調動！台中市警局迎今年最大幅度人事調整 名單曝光

相關新聞

疑曖昧朋友妻 警遭推擠跛腳

新北市蘆洲警分局偵查佐李姓男子被友人懷疑與其妻子關係曖昧，約至住處質問爆發肢體衝突，李小腿割傷。外傳友人是黑道分子，設「...

獨／教育部已婚獲獎科長強行環抱摸女下屬 輕判6月得易科罰金

教育部王姓科長開車載女下屬到一所高職開會，結束後以「製作會議記錄」為由，帶她到南投縣草屯鎮的汽車旅館作業。女下屬完成會議...

蘆洲已婚刑警疑與友人妻曖昧被發現 爆發衝突記申誡調職

新北市蘆洲警分局1名27歲李姓偵查佐，日前被懷疑與友人之妻關係曖昧，對方日前找他當面質問，爆發肢體衝突造成偵查佐小腿被割...

藝人秦偉性侵3女判7年8月…坐牢滿5年 第四度申請假釋結果出爐

藝人秦偉性侵女編劇、女粉絲、女造型師3案判處有期徒刑7年8月確定，2020年4月入監服刑，關押台中監獄；秦今年1月第四度...

噁！彰化體育老師私訊約女學生「床上運動」還問：我好吃嗎？

彰化某國中陳姓體育老師線上教學時，私訊2名女學生說「一起洗澡、坐床上運動」，還問「我好吃嗎」、「要收乾女兒等」，除遭校方...

麵包師呂金鎧涉姦殺女大生關了19年 高院質疑遭刑求開啟再審

麵包師呂金鎧被控姦殺范姓女大學生，台灣高等法院更六審判刑20年，他喊冤，但不想受訟累而沒再上訴。高院審理同案被告陳錫卿更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。