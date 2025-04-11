疑曖昧朋友妻 警遭推擠跛腳

新北市蘆洲警分局1名27歲李姓偵查佐，日前被懷疑與友人之妻關係曖昧，對方日前找他當面質問，爆發肢體衝突造成偵查佐小腿割傷縫3針，分局得知主動介入調查，記申誡兩次列為輔導對象。事後偵查佐已請調到其他單位。圖／本報資料照 新北市蘆洲警分局偵查佐李姓男子被友人懷疑與其妻子關係曖昧，約至住處質問爆發肢體衝突，李小腿割傷。外傳友人是黑道分子，設「鴻門宴」指使小弟毆打李；分局表示是一般商人，李推擠時受傷，記申誡兩次列為輔導對象，事後李請調其他分局。

已婚廿七歲李姓偵查佐是警察專科學校卅五期，二○一八年畢業即任職蘆洲分局偵查隊。分局調查，李與這名開店經商的友人認識至少三、四年，雙方夫婦互相認識，友人無意間在妻子手機發現李傳送曖昧訊息，甚至語氣輕佻暱稱「寶貝」、「老婆」。

友人今年二月二日大年初五凌晨四時許，邀李到住家喝酒聊天，加上三名友人，共五人在場；李當天休假，喝酒後赴約，席間被質問和朋友之妻搞曖昧，雙方爆發推擠衝突，李左小腿被桌腳玻璃割傷，自行就醫縫三針。

天亮後李前往偵查隊辦公室，被偵查隊長發現走路一跛一跛，李稱跌倒受傷，經追問坦承與人發生衝突，督察組介入調查，聯繫友人至分局協助釐清，雙方互不提告。

分局調查後認為，李酒後失態、言語輕佻，影響警譽，依規懲處，記申誡二次，並列為關懷輔導對象。李隨後請調其他分局。