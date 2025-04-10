蘆洲已婚刑警疑與友人妻曖昧被發現 爆發衝突記申誡調職

新北市蘆洲警分局1名27歲李姓偵查佐，日前被懷疑與友人之妻關係曖昧，對方日前找他當面質問，爆發肢體衝突造成偵查佐小腿被割傷縫3針，分局得知主動介入調查，記申誡兩次列為輔導對象。事後偵查佐已請調到其他單位。

蘆洲警分局副分局長蔡宜學說明，已婚的李姓偵查佐是警專35期畢業，107年畢業即在蘆洲偵查隊服務，外傳與他發生衝突的對象是當地黑道，但經調查對方只是在地方上開店經商的民間友人，雙方認識至少已3、4年，且兩對夫妻彼此都認識。

事發因對方無意間在妻子手機，發現李姓偵查佐會傳曖昧訊息給她，甚至暱稱寶貝、老婆。友人2月2日凌晨4時許約李姓偵查佐到家裡對質，當時還有另3名友人在場，共5人。

李姓偵查佐當天休假，喝過酒才赴約，被質問和朋友之妻搞曖昧，雙方爆發推擠衝突，造成偵查佐左小腿被桌腳玻璃割傷，自行就醫縫了3針。天亮之後他回到辦公室，被偵查隊長發現走路一跛一跛，還自稱是跌倒受傷。

隊長逼問之下他才坦承與人發生衝突，接著督察組也介入調查風紀，並請對方到分局協助調查，雙方互不追究，但警方認為李姓偵查佐酒後失態、言語輕佻，依規定懲處記申誡2次並列為關懷輔導對象。李姓偵查佐事後於2月27日自行請調到其他警分局服務。

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