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藝人秦偉性侵3女判7年8月…坐牢滿5年 第四度申請假釋結果出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

藝人秦偉第四度申請假釋又駁回。圖／聯合報系資料照片
藝人秦偉第四度申請假釋又駁回。圖／聯合報系資料照片

藝人秦偉性侵女編劇、女粉絲、女造型師3案判處有期徒刑7年8月確定，2020年4月入監服刑，關押台中監獄；秦今年1月第四度申請假釋，假釋審議委員會認為條件不足，日前駁回秦的申請案。

假釋審議委員會認為，秦偉以強暴的手法對3名被害人犯強制性交罪，而且，犯罪後迄未彌補犯罪所生的危害，也沒有對被害人有實質的補償，不符假釋標準。

2016年，1名女造型師指控秦偉性侵，控訴秦2010年7月邀她到台北市信義區的住處，將她壓制在床、違反意願性侵；女造型師爆料之後，又有女編劇、女粉絲相繼控訴秦利用談偶像劇劇本、約見面聊天不同理由性侵，檢警展開查辦。

檢方認定，有8名女子遭秦偉性侵，含2名未成年人，年紀最小是14歲，起訴秦偉並求刑41年，不過，5名被害人的指控罪證不足，秦獲判無罪，只有秦性侵女編劇、女粉絲、女造型師3案有罪確定，2021年2月裁定3案應執行有期徒刑7年8月確定。

2020年4月10日，秦偉向台北地檢署聲請囑託南投地檢署代為執行，南投地檢署4月14日開指揮書將秦偉發監台中監獄。

2024年1月，秦偉以已服刑過半為理由，首度申請假釋被駁回；5月時，秦偉捲土重來還是被駁回；2024年9月，秦偉第三度申請假釋仍遭駁回。秦在2025年1月又提申請，假釋審議委員則第四度駁回他的申請案。

假釋 性侵 秦偉 被害人

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