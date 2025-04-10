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噁！彰化體育老師私訊約女學生「床上運動」還問：我好吃嗎？

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化某國中陳姓體育老師線上教學時，私訊2名女學生說「一起洗澡、坐床上運動」，還問「我好吃嗎」、「要收乾女兒等」，除遭校方解聘也被彰化縣政府罰6萬元，陳不服提行政訴訟，辯稱只是詼諧開玩笑，法院一、二審都駁回，全案確定。

經查，陳男2021年3至6月以Messenger通訊軟體向2名女學生傳「我們一起洗澡，錯位時空中共浴」、「睡覺想到我，想到我就可以做床上運動啊」、「會餓那麼快嗎？」「因為我好吃嗎？」「是全班最可愛的、要約一起吃飯、要收未成年人為乾女兒」等語。

彰化縣政府接獲通報，認為陳有成兒童及少年福利與權益保障法規定不當行為，對他裁罰6萬元，陳不服提行政訴訟；另校方2022年10月也予以解聘。

台中高等行政法院一審地方庭時，主張自己是以詼諧對話對學生表示關心，無惡意或其他想法，若學生感到被冒犯反應，他會停止並道歉，但學生都沒生氣或不適，他才這樣開玩笑；校方則說，社工訪查學生表示對陳師訊息感到噁心、害怕，認定構成性騷，裁罰無不當。

一審認為，陳傳「一起洗澡、坐床上運動、我好吃嗎，及收乾女兒」等文字，均有性意涵雙關語，即時成年人開此玩笑也要場合適當，更不用說陳是對少女為之，還在線上教學時私訊，卻有違背師表倫理的不正當行為。

一審說，女學生訪查時表示收到訊息感到「傻眼，陳就是在撩妹、挑逗」且覺得很噁心，不採信陳說法，駁回其訴。

陳不服上訴，主張無證據證明他對少女有何實際不利影響，且他因此被校方解聘、彰縣府停聘1年，本件並無再罰他6萬元必要，已違一事不二罰原則。

二審高等庭指出，陳身為老師，面對青春期國中少女處於過度成年階段，身心面臨巨大變化，老師有直接關鍵影響角色，他卻傳不當言詞讓學生不適，一審已詳盡說明理由，也未違反一事不二罰，判處駁回，全案確定。

彰化陳姓體育老師傳訊約國中女學生一起洗澡、床上運動，遭校方解聘還被罰6萬元。示意圖／ingimage
彰化陳姓體育老師傳訊約國中女學生一起洗澡、床上運動，遭校方解聘還被罰6萬元。示意圖／ingimage

教師 未成年

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