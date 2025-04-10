麵包師呂金鎧涉姦殺女大生關了19年 高院質疑遭刑求開啟再審

麵包師呂金鎧被控姦殺范姓女大學生，台灣高等法院更六審判刑20年，他喊冤，但不想受訟累而沒再上訴。高院審理同案被告陳錫卿更七審，新的鑑定技術認定呂未參與，呂入獄至19年多才假釋，他聲請再審。台灣高等法院9日更為裁定，開始再審。

高院勘驗1994年1月9日偵訊的筆錄，檢察官問呂金鎧「從頭到尾在警察局作的筆錄，總共幾次？所有在中和分局作的筆錄都實在？」呂答「對啊，那口供，好幾遍都是一樣啊」，他在1993年12月間分別於中和分局秀山派出所、分局刑事組做的5次警詢筆錄，都主張不在場而否認涉案，僅1994年1月9日上午5點在中和消防分隊的第6次警詢承認犯行並製作自白書。

高院認為，呂金鎧稱「在中和分局作的好幾遍筆錄都實在」，但卻在1994年1月9日偵訊坦承犯行，且當天呂遭羈押，進入看守所時「有受傷」，並說是遭警員、拘留人打傷，高院對眾警環伺下的筆錄是否出於自由意志所為，打上問號。

本案源於1993年12月下旬，范姓女大學生想應徵家教，後來被發現在呂金鎧（68歲）居住處遭性侵殺害。呂先前因竊盜案入監，結識陳錫卿，呂1993年11月出月後受僱、在中和一家西點麵包店擔任師傅，同年12月17日陳也獲假釋，借住在呂租屋處。

呂被控向陳錫卿提議找女人到租屋處玩樂，當年12月22日，從報紙分類廣告打電話到一家家教中心，佯稱有女兒想補英文，希望聘請女家教。中興大學財稅系四年級范姓女學生中計，到呂租屋處討論家教計費方式，卻遭性侵，歹徒用衛生褲勒死范女。

提供呂租屋處的吳姓麵包店老闆翌日發現屍體，連忙報警，1994年1月日警方先後逮捕陳錫卿、呂金鎧。呂在更六審時說，晚上9點半才回家，案發時不在現場，回家時不知被害人死在家裡，當天沒遇到陳錫卿，命案與他無關，是「警察刑求才承認涉案」，現場表演的作案過程是檢察官叫警察示範，要他們模仿。更六審判呂20年徒刑，陳死刑，呂未上訴。

陳錫卿仍上訴，更七審時因DNA技術進步，能做到16組基因型鑑定，鑑定雖與陳一樣，但卻與呂不符。2006年更七審改認定是陳錫卿一人犯案，呂未參與，但呂金鎧已入獄；從羈押到服刑，呂被關了19個年頭。

呂聲請再審，高院前審認為刑事警察局法醫室以最新PCR-STR、16個基因位的DNA技術實施鑑定，確認被害人陰道內精子細胞的DNA與陳錫卿相同，與呂金鎧不同，且呂指警方對他刑求「非完全無稽」，再審視宜蘭縣警局鑑識科出具的犯罪現場重建鑑定報告，並參酌陳錫卿先後供述，顯示陳不利呂的供述有疑問，2023年12月19日裁定「開始再審」。

高檢署不服，提抗告。最高法院指陳錫卿的證詞已說明呂當天的角色是「負責按壓被害人讓他性侵」，且陳才性侵完就拿范姓女學生的衛生褲勒頸打結讓她窒息，被害人陰道內精子細胞的DNA自然只有陳的，呂雖然沒直接性侵，也恐是共犯，本案有須再調查的事由，2023年5月16日發回高院更為裁定。

呂金鎧聲請再審之路漫漫，高院2023年6月6日、7月25日、9月26日、113年11月13日、12月18日傳喚呂和律師到庭陳述意見，聽取檢察官意見，因聲請已重新增加其他未曾提出的新事證，高院認應與增添未曾判斷過的新事證綜合判斷有無開啟再審理由。

高院判斷呂金鎧提出的證據和卷內原有事證，認為呂於1994年1月9日偵訊供述及共同被告陳錫卿於同年月8、9日各次供述的任意性都可疑；且卷內DNA鑑定書及犯罪現場重建鑑定報告，也顯示呂可能不是對被害人勒頸及性侵之人，有足以推翻原確定判決所認定事實的可能，符合刑事訴訟法再審要件。高院認為呂金鎧聲請有理，准予開始再審。