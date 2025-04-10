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「校內人盡皆知」…涉性騷逾20人 科大狼師起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄市某科技大學林姓外語講師遭爆性騷多名女學生，檢警偵辦發現至少廿人受害。示意圖。圖／AI生成 朱怡姿
高雄市某科技大學林姓外語講師遭爆性騷多名女學生，檢警偵辦發現至少廿人受害。示意圖。圖／AI生成 朱怡姿
高雄市某科技大學林姓外語講師遭爆性騷多名女學生，檢警偵辦發現至少廿人受害，部分已過追訴期，最後僅四名學生提告；檢方痛斥林男利用學生不敢反抗食髓知味，犯行校內人盡皆知，依利用權勢猥褻性騷擾等罪嫌起訴，建請法院從重量刑。

校方昨發聲明，稱本案自學校女同學於社群發文爆料後，即啟動校內調查及性平程序，目前該教師被處以停聘中，等待性平會做最後處置，將加強性平宣導，鼓勵受害者勇於申訴，保護自身權益。

今年一月社群平台Dcard有學生發文，指稱從大一到大三長期被系上教授性騷擾，後續向其他老師提及後，也有其他被害人訊息，甚至耳聞校內女教授也有類似遭遇，貼文引起廣大迴響，許多人鼓勵女方提告。

橋頭地檢署獲報指揮警方偵辦，今年一月廿四日拘提林男到案，檢方依利用權勢猥褻等罪向法院聲押，但橋頭地方法院認無羈押必要，裁定五萬元交保。

檢方調查，林男至少涉嫌對廿名女學生伸狼爪，部分人已畢業，過了追訴期，但仍找到四名女學生指認，揭發林男犯行。

檢警查出，林男常藉故要女學生到研究室，從正面或背面環抱女學生，撫摸女學生頭部、搓揉臉頰或是胸部，有時甚至在學校廣場、教室等公共場所，朝女方搭肩、摸背、摸臀，絲毫不避嫌，由於被害女學生均有選修他開設的外語課程，因擔心教師身分而不敢反抗。

承辦檢察官痛斥林男為滿足自己性慾，持續多年利用權勢，趁工作機會大量接觸女大學生，偵結依利用權勢猥褻、性騷擾等罪提起公訴，建請法院從重量刑。

性騷擾 猥褻

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