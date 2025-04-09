麥當勞打工少女疑遭性侵案 被告1主張成不起訴關鍵？律團再發聲

北市少女在麥當勞打工疑遭性侵絕望輕生，今外傳檢方不起訴關鍵在於遭控涉案的前主管，主張曾與少女交往，兩人互動屬合意，對此少女家屬及律師團再發聲，指出收到處分書後將提出再議聲請，並提過去案例強調，不是假藉親密關係就能違反他人意願施以性暴力。

承萬法律事務所聲明如下：

此外，縱使被告作如此主張，也僅為其片面卸責之詞，本案關鍵在於被告利用其身為主管職權，自被害人未成年時即對其遂行權勢性暴力，如此權力不對等的支配服從關係，不應是被告得以脫罪免責的藉口，更不表示假藉「親密關係」之名，就可以違反他方意願而為性暴力。

傳統社會印象及司法實務中，會對性侵被害人有著刻板印象，認為應立即報警驗傷，與加害人保持距離等典型被害人形象，卻往往忽略被害人的創傷反應與抉擇困境，並非所有人在創傷發生後，皆有資源、力量與勇氣立即提告或揭露，上月宣判的新北市衛生局女員工林于仙案件即是如此，已故作家林奕含所著「房思琪的初戀樂園」亦復如是，這正是廣大被害人所面臨的共同艱難處境，盼社會各界能打破完美被害人迷思，正視權勢性暴力的結構性困境。