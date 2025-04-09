嚇壞！中年大叔街頭緊貼女子聞髪香 路人看得拳頭都硬了
網傳高雄市大寮區1名中年男子路過1處路口，見騎腳踏車的女生停等紅燈，竟走到女生後方，貼臉深聞女生髮香，女生回頭嚇了一大跳，路人看得火大，拳頭都硬了。
這名騎腳踏車女生今天下午看到路人貼網的影片，回應貼網的路人，「天吶！謝謝你有拍到，當下真的嚇到了。重點是他老婆好像也有下車，他怎麼敢的？我滴媽！」
高雄市警林園分局今天網搜，發現影片內容，也聯繫女生報案，並根據影像，查掌握這名男子身分，將在女生到派出所報案後，查辦這名男子涉性騷擾。
貼網者當時坐在車內，也在路口停等紅燈，錄下男子貼臉聞女生的髮香，原以為是男子是女生認識的人，但是，當發現女生轉頭驚訝的表情，以及趕緊騎車離去的反應，留言「超級噁心」、「結果最後看到女生的反應我火都上來了，現在一直在後悔沒下車罵人」。
不少網友紛紛鼓勵女生報警，有人留言「大馬路旁那麼多人都敢這樣了，萬一是三更半夜還是都沒人的鄉間小路不敢想像」、「真的支持要報警，那條路都是學生遇到這種也太恐怖」。
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