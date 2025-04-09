他7刀殺死酒店小姐…血泊中吻胸猥褻判無期定讞 再賠789萬元
男子陳冠霖前年不滿張姓酒店小姐拒絕出場，拿水果刀刺殺對方7刀致死再猥褻得逞，被判處無期徒刑定讞。民事部分，家屬提告求償，台北地方法院判陳應賠償張女父親374萬餘元、張女女兒414萬餘元，共計789萬餘元，可上訴。
陳冠霖（57歲）2022年12月前往張女上班的酒店消費後，對女方念念不忘，經常上門光顧。張女發現陳對自己有意思，不願出場性交易，避免關係生變，甚至請酒店幹部盡量避免陳點她檯，但陳依然找盡各種理由和張女連繫；若真的無法避免張女坐到陳男的檯，幹部們也會特別注意兩人互動。
2023年3月2日晚間6點多，屢屢遭拒的陳帶著預藏的水果刀前往酒店，表示是最後一次找張女陪酒，酒店工作人員先安排其他女公關拖延時間，等張女上班，同時跟陳約法三章，要求不能做出過分行為。
等到張女進入包廂，陳冠霖酒一喝就喝到天亮，隔天清晨約7點45分，酒店即將打烊，陳再度要求女方出場，雙方爆發爭執，陳拿水果刀朝張女腹、胸、頸部連刺7刀。張女肝臟被刺穿、肋骨被切斷，凶刀因下手力道猛，斷成兩截。
酒店工作人員聽到張女尖叫聲，衝入包廂時，看到陳跨坐在張女身上，以手指性侵躺在血泊中的張女，陳疑因酒醉又背對門口，完全沒注意店方人員已進入包廂，直到被強行拉起前還在親吻女方胸部，陳最終被判處無期徒刑定讞。
民事部分，張女父親請求賠償醫療、喪葬、扶養費及精神慰撫金等，共計624萬5124元；張女女兒則請求扶養費、精神慰撫金共計664萬8440元。陳則認為，對方請求精神慰撫金過高，且他沒有能力賠償。
台北地院認為，陳造成張女和家屬天人永隔，且張女女兒案發時年僅1歲半，審酌後判陳應賠償張女父親374萬5124元、張女女兒414萬8440元，共計789萬3564元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言