他7刀殺死酒店小姐…血泊中吻胸猥褻判無期定讞 再賠789萬元

男子陳冠霖2023年3月持水果刀刺殺酒店張姓女公關、猥褻得逞，最高法院依攜帶凶器強制猥褻而故意殺害被害人罪判處無期徒刑。圖／聯合報系資料照片

男子陳冠霖前年不滿張姓酒店小姐拒絕出場，拿水果刀刺殺對方7刀致死再猥褻得逞，被判處無期徒刑定讞。民事部分，家屬提告求償，台北地方法院判陳應賠償張女父親374萬餘元、張女女兒414萬餘元，共計789萬餘元，可上訴。

陳冠霖（57歲）2022年12月前往張女上班的酒店消費後，對女方念念不忘，經常上門光顧。張女發現陳對自己有意思，不願出場性交易，避免關係生變，甚至請酒店幹部盡量避免陳點她檯，但陳依然找盡各種理由和張女連繫；若真的無法避免張女坐到陳男的檯，幹部們也會特別注意兩人互動。

2023年3月2日晚間6點多，屢屢遭拒的陳帶著預藏的水果刀前往酒店，表示是最後一次找張女陪酒，酒店工作人員先安排其他女公關拖延時間，等張女上班，同時跟陳約法三章，要求不能做出過分行為。

等到張女進入包廂，陳冠霖酒一喝就喝到天亮，隔天清晨約7點45分，酒店即將打烊，陳再度要求女方出場，雙方爆發爭執，陳拿水果刀朝張女腹、胸、頸部連刺7刀。張女肝臟被刺穿、肋骨被切斷，凶刀因下手力道猛，斷成兩截。

酒店工作人員聽到張女尖叫聲，衝入包廂時，看到陳跨坐在張女身上，以手指性侵躺在血泊中的張女，陳疑因酒醉又背對門口，完全沒注意店方人員已進入包廂，直到被強行拉起前還在親吻女方胸部，陳最終被判處無期徒刑定讞。

民事部分，張女父親請求賠償醫療、喪葬、扶養費及精神慰撫金等，共計624萬5124元；張女女兒則請求扶養費、精神慰撫金共計664萬8440元。陳則認為，對方請求精神慰撫金過高，且他沒有能力賠償。

台北地院認為，陳造成張女和家屬天人永隔，且張女女兒案發時年僅1歲半，審酌後判陳應賠償張女父親374萬5124元、張女女兒414萬8440元，共計789萬3564元。