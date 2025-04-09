創意私房會員...北市狼師偷拍少女9年 求交保再押2月

台中地檢署偵破創意私房性影像網站，自大量會員中抓到台北市陳姓補習班老師，發見他利用教職近9年來對國小、國中女學童偷拍，至少30人受害，痛批他愧對「教師」身分，起訴求刑15年；陳主張已和3人和解賠償請求交保，法院仍裁定他再延押2月。

檢方起訴指出，陳男（40歲）2015年起擔任台北市某補習班老師，2019年起會去某國小當代課老師，卻利用學生、家長信任，多次在補習班教室、茶水間撫摸女童、少女胸部並以手機偷拍。

檢方發現，陳向班上女同事、女老師推銷類似電療儀器的豐胸產品，佯稱立即見效，講的天花亂墜，鼓吹多名女子直接在補習班倉庫內「試用」，未料他早就在內部以寶特瓶掩護架設針孔偷拍。

另外，陳擔任代課老師期間，會約班上學生自費到宜蘭2天1夜，或是到台中各地旅遊，他卻提前在民宿廁所內架監視器竊錄；2021年至2023年間又3度約學生爬山，回程刻意到他汐止區住處洗澡，多名女學生沐浴又遭到偷拍。

檢方統計，陳男偷拍人數多達30名女子，包括25名未成年人，陳還將偷拍影像用AI合成傳到社群Telegram上群組分享；檢方搜索陳住處、學校，查扣電腦、手機，隨身碟，還有自製的寶特瓶密錄器、芳香劑造型密錄器，依兒童及少年性剝削防制條例等起訴他，求刑15年。

全案目前審理中，台中地院指出陳男坦承全部犯行，有事證可佐其嫌疑重大，且所犯最輕是本刑5年以上有期徒刑，有相當逃亡之虞，且審酌他身為教師，竟濫用職業機會與被害人信任，自2015年至2023年間，持續多次偷拍，犯罪時間長、被害人數多，有羈押必要。

陳男及其辯護人主張，已和3名被害人和解、全數賠償，希望在入監前陪伴幼女、年邁雙親，實在沒有逃亡動機，請求停止羈押並交保。