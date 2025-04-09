快訊

國安基金撐不住台積電？早盤一度7字頭 陷入800元保衛戰

準公共幼兒園招生怎選？教保網公開師生比和裁罰資訊

嗨到一半屋頂突倒塌！多明尼加夜店增至79死 死者包括省長、前MLB投手

國道警變惡狼！他性侵、拍性影像27少年受害 不滿遭免職提告敗訴

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國道警察局第九大隊前警務員鄭羽翔透過網路結識並性侵、拍攝性影像，共有27名少年受害，法院判決應執行8年1月徒刑確定。鄭案發後被警政署核定免職，他不服處分，提行政訴訟救濟，台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。

檢警調查，鄭羽翔2022年9月初透過網路交友，帶一名15歲少年至台北市中正區某處公廁性侵，檢警獲報後根據被害人家屬指述，將鄭拘提到案。

鄭承認與少年發生性關係，但否認性侵，不過檢方在鄭的電腦內發現有十多名穿國中制服少年的猥褻影像，依加重強制性交罪、兒少性剝削防制條例將鄭起訴。檢方繼續追查，再發現還有其他少年也遭染指，追加起訴鄭的罪行，聲請併案審理。

法院認定受害者共有27人，而鄭羽翔擔任警察，有相當的智識和社會閱歷，對相關法律知之甚詳，卻無法克制私慾，經由網路與被害人結識、見面後再和他們性交、拍攝性愛片，被害人數眾多、犯案次數頻繁，嚴重影響被害人身心發展。審酌鄭對多數犯行都認罪，且與部分被害人達成和解，依犯刑法對於未滿14歲之男子為性交罪、兒童及少年性剝削防制條例公務員拍攝少年之性影像等罪，判鄭8年1月徒刑確定。

鄭羽翔案發後被警政署認為言行不檢，嚴重損害公務人員聲譽，核定免職，免職未確定前先行停職，鄭不服處分提復審被駁回，再提行政訴訟救濟。

鄭羽翔認為警政署考績委員會調查程序有瑕疵，且處分有認定事實未憑證據的違法之處，請求撤銷復審決定和處分。北高行認為，鄭相關事證已經足認嚴重損及人民對警察人員執行職務的信賴，影響聲譽甚鉅，警政署核布免職的處分依法有據，也沒有未憑證據的違法情事，判決正敗訴。

國道公路警察局第九大隊前警務員鄭羽翔。圖／聯合報系資料照片
國道公路警察局第九大隊前警務員鄭羽翔。圖／聯合報系資料照片

網路 被害人 警察

延伸閱讀

高雄2女員工遭老闆性侵 忍辱裝針孔拍下鐵證讓他被重判

假面閨密丟包喝醉好友 2律師友人幫美國律師撿屍性侵...全起訴

懷疑弟弟是兒子！男子自10歲遭母性侵 驗DNA確定關係爭取監護權

法官身體有恙還喝伏特加酒駕 只能罰款？司法院人審會或討論免職

相關新聞

丟包喝醉閨密「助撿屍」 3律師起訴

美國律師Matt去年在台灣和同事務所陳姓律師吃飯，陳找蔡姓女律師陪同，蔡女又邀閨密一起，席間閨密喝醉，陳、蔡二名律師涉幫...

創意私房會員...北市狼師偷拍少女9年 求交保再押2月

台中地檢署偵破創意私房性影像網站，自大量會員中抓到台北市陳姓補習班老師，發見他利用教職近9年來對國小、國中女學童偷拍，至...

假冒婦產科醫師拐女學生...他硬上還強拍裸照恐嚇 判關11年半定讞

沈姓男子7年前謊稱是大醫院婦產科醫師，隱瞞已婚身分，上交友軟體誘騙輕度智能障礙的女學生見面，再帶至飯店性侵、拍裸照和性愛...

國道警變惡狼！他性侵、拍性影像27少年受害 不滿遭免職提告敗訴

國道警察局第九大隊前警務員鄭羽翔透過網路結識並性侵、拍攝性影像，共有27名少年受害，法院判決應執行8年1月徒刑確定。鄭案...

高科大又爆教師猥褻學生 犯行「人盡皆知」竟未被揭發

高雄科技大學一名林姓外語講師遭爆性騷多名女學生，今年1月有女學生在Dcard發文描述經歷，引起廣大網友熱議，橋頭地檢署獲...

強吻女見習生的身體 影視圈劇照師下跪不認罪判1年2月

影視圈資深蔡姓劇照師被控對嚮往影視工作的女見習生性侵，在住處對她性騷擾，趁她入浴盥洗時強吻她身體，蔡不認罪，台北地院審理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。