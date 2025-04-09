國道警變惡狼！他性侵、拍性影像27少年受害 不滿遭免職提告敗訴

國道警察局第九大隊前警務員鄭羽翔透過網路結識並性侵、拍攝性影像，共有27名少年受害，法院判決應執行8年1月徒刑確定。鄭案發後被警政署核定免職，他不服處分，提行政訴訟救濟，台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。

檢警調查，鄭羽翔2022年9月初透過網路交友，帶一名15歲少年至台北市中正區某處公廁性侵，檢警獲報後根據被害人家屬指述，將鄭拘提到案。

鄭承認與少年發生性關係，但否認性侵，不過檢方在鄭的電腦內發現有十多名穿國中制服少年的猥褻影像，依加重強制性交罪、兒少性剝削防制條例將鄭起訴。檢方繼續追查，再發現還有其他少年也遭染指，追加起訴鄭的罪行，聲請併案審理。

法院認定受害者共有27人，而鄭羽翔擔任警察，有相當的智識和社會閱歷，對相關法律知之甚詳，卻無法克制私慾，經由網路與被害人結識、見面後再和他們性交、拍攝性愛片，被害人數眾多、犯案次數頻繁，嚴重影響被害人身心發展。審酌鄭對多數犯行都認罪，且與部分被害人達成和解，依犯刑法對於未滿14歲之男子為性交罪、兒童及少年性剝削防制條例公務員拍攝少年之性影像等罪，判鄭8年1月徒刑確定。

鄭羽翔案發後被警政署認為言行不檢，嚴重損害公務人員聲譽，核定免職，免職未確定前先行停職，鄭不服處分提復審被駁回，再提行政訴訟救濟。