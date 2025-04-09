假冒婦產科醫師拐女學生...他硬上還強拍裸照恐嚇 判關11年半定讞
沈姓男子7年前謊稱是大醫院婦產科醫師，隱瞞已婚身分，上交友軟體誘騙輕度智能障礙的女學生見面，再帶至飯店性侵、拍裸照和性愛影片，事後再以散布影片為由，多次性侵女學生、要求對方自拍裸照，最高法院依加重強制性交等罪判11年6月徒刑定讞。
女學生因輕度智能障礙，成年後心理年齡也只有9至12歲之間；沈2018年7月間以CHEERS交友軟體，與當時17歲的女學生交友，見對方透露想找醫師為男友的心願，而謊稱自己為大醫院婦產科醫師，隱瞞已婚身分，誘使女學生和自己見面。
沈察覺女學生表達能力與一般人不同，帶對方到飯店性侵，並拍攝裸照、性交影片，事後又以散布裸照、性愛影片脅迫女學生嘿咻7次；另外，沈同年8月至2019年7月，再以口頭或臉書傳訊息方式，要求女方自拍裸照。
校方人員發現女學生行為有異而通知家長，女學生母親事後在手機發現相關訊息，報警處理。沈否認犯行，「我和女學生之間是約砲」，他不知道對方有輕度智能障礙，女學生都是自願和他發生性行為，他並沒有強迫對方。
法院認為沈明知女學生心智缺陷，竟為滿足一己私慾，強制性交並拍攝裸照、性交影片，以此威脅繼續性交行、傳送自拍裸照，嚴重戕害女方的身心及人性尊嚴，行為舉止不當至極，且犯後避重就輕。
一、二審依乘機性交、加重強制性交等罪判沈11年6月徒刑，另依強制罪判6月得易科罰金之刑，沈不服判決提上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
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