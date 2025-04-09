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高科大又爆教師猥褻學生 犯行「人盡皆知」竟未被揭發

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國立高雄科技大學外觀。記者張議晨／翻攝
國立高雄科技大學外觀。記者張議晨／翻攝

高雄科技大學一名林姓外語講師遭爆性騷多名女學生，今年1月有女學生在Dcard發文描述經歷，引起廣大網友熱議，橋頭地檢署獲報指揮警方偵辦，經查至少20名女學生受害，但僅4人仍在追訴期，檢方統計林男至少犯下8次惡行，犯行在校內人盡皆知，卻從未被揭發，今偵結依利用權勢猥褻等罪嫌起訴。

網友今年1月在社群媒體Dcard發文指稱，自己從大一到大三長期被系上教授性騷擾，後續因跟其他老師提及後才讓此事曝光，她也接到許多人遭到這名教授性騷擾的訊息，也耳聞連校內女教授都曾有類似遭遇。

發文引起廣大網友熱議，橋頭地檢署獲報後，隨即指揮岡山分局、婦幼隊展開偵辦，今年1月24日林男到案後，檢方依利用權勢猥褻等罪向法院聲押，橋院審理後則認無羈押必要，裁定5萬元交保。

檢方調查，林男常常藉故要求女學生到他研究室，女方進來後，他便正面雙手環抱緊貼身體、從背後自脖子上方環抱並抓住女學生胸部緊貼身體、徒手撫摸女學生頭部、搓揉臉頰，自背後環抱並用下巴磨蹭女生。

有時林男還會在學校廣場、教室等公共場所，對女學生搭肩及撫摸背部、頭部、臀部、臉部、肩膀、腰部等部位。

由於被害人均有選修他開設的外語課程，均因驚嚇及擔心教師身分而不敢反抗，清查至少20名女學生曾受他狼爪所害，但大多都已過追訴期，不過仍有4名被害人指證歷歷，描述自己遭林男侵犯的經過。

檢方痛斥，林男為人師表，本應謹言慎行，竟為滿足自己性慾，持續多年利用權勢，趁其工作機會大量接觸女大學生，先在公開場合對被害人摸頭、摸肩膀，進一步摸背部、拍屁股等。

且林男見被害女學生囿於林男教師身分而不敢反抗，即食髓知味，藉口將被害人找到他研究室內，利用密閉空間加以擁抱、磨蹭、緊貼身體或摸胸等更加嚴重猥褻舉動，其行為在校內人盡皆知，卻長期未被揭發，直到本案諸多告訴人、證人願挺身而出陳述事實才見天日。

檢方偵結，認定林男涉反利用權勢猥褻、性騷擾等罪，對林提起公訴。

高科大教授違反兩性關係並非首例，去年校內教授唐惠欽被控性侵受指導的女學生，惡行全寫在日記本，檢方偵辦後，成功讓受害女學生出面指認，讓唐惠欽惡行公諸於世，不僅罪加一等，檢方痛斥唐「忝為人師」，起訴後建請法院從重量刑，現在正在審理中。

猥褻 被害人 高雄科技大學

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