強吻女見習生的身體 影視圈劇照師下跪不認罪判1年2月

影視圈資深蔡姓劇照師被控對嚮往影視工作的女見習生性侵，在住處對她性騷擾，趁她入浴盥洗時強吻她身體，蔡不認罪，台北地院審理，根據女方逃離現場搭車時的反應等，認定蔡犯案，依強制猥褻罪判蔡有期徒刑1年2月。可上訴。

66歲的蔡男與小他約40歲的被害人為「師傅學徒」關係，被害人為答謝蔡在影視工作上給予的指導與協助，想贈送出國購買的香菸給蔡，2023年12月26日晚間，與蔡約在蔡住處附近的熱炒店吃飯、喝酒。

當晚10時，蔡因答應贈與被害人練習的底片遺漏在家，邀被害人前往拿取，入屋後，蔡先觸摸被害人的雙腳並示意躺平在沙發上，之後，被害人酒精效果發作到廁所催吐，蔡只穿內褲闖入，親吻她的背、伸手摸她的胸，還親吻她的嘴唇；晚間11時許，被害人逃離，搭車前往派出所報案，檢警偵辦，將蔡起訴。

蔡坦承與被害人吃飯、喝酒，否認性騷擾。他辯，只是建議被害人去廁所沖熱水澡，因被害人趴在馬桶上，才自背後將她抱起，沒有猥褻舉動。

被害人稱，蔡打開廁所門一直要拉她去洗澡，還從後面將她上衣掀起脫掉、嘗試解開她的內衣扣、親吻她的背部，她要離開蔡住處時，蔡擋在門口下跪、磕頭道歉，她有偷偷錄下下跪的影片。

搭載被害人離開的何姓Uber司機證稱，被害人主動請他將車開到最近的派出所，過程中情緒不穩一直哭泣，加上警方在被害人背部採集的生物跡證，確認與蔡相符，合議庭依多項事證認定蔡犯罪。

判決說，蔡姓劇照師有相當的社會及工作經驗，且因影視圈發生#MeToo風暴後，蔡身為從業人員，不可能不知，卻藉被害人對他的信任犯案，無視被害人聲嘶力竭的哭求，對被害人強制猥褻，考量蔡自警詢時就推諉卸責，不曾正視對他人所造成的傷害，且從沒表示過歉意或嘗試和解，判蔡1年2月。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康