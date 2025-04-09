少女麥當勞打工疑遭性侵案外傳不起訴關鍵 士檢不證實

士林地檢署。記者李隆揆／攝影

台北市17歲少女去年墜河身亡，母親事後上網揭露女兒在麥當勞打工時疑遭主管性侵，檢方近日偵結，認定被控涉案的前主管罪嫌不足，不起訴處分，今外傳檢方不起訴關鍵原因是被告主張與少女互動屬合意，對此士林地檢署不證實。

有媒體指出，該名前主管提供通訊軟體對話紀錄，稱曾與少女交往半年，過程互動親密但未發生性行為，分手後即使少女另交男友也保持聯絡，主張兩人互動屬合意，檢方因無具體事證可認定前主管犯行，遂不起訴處分。

士林地檢署表示，本件不起訴處分，仍可再議，由於案情涉及偵查內容、被害人隱私等，不便進一步說明，對於外傳消息，也不予證實。

全案源於，少女母親去年底上網發文，指少女在麥當勞打工，1年間遭主管拉到監視器死角性侵十多次，少女身心崩潰，對方嗆「我富二代你告不贏」，曾傳訊反問「要賠多少錢？」麥當勞調查認定「性騷擾」成案，辭退涉案主管。

少女去年2月離職，3月報警提告遭性侵，警方去年5月將案件函送士林地檢署；少女去年6月上網求職遭詐，金融帳戶被用來行騙，7月又因假投資詐騙損失9萬8000元，9月遇假交友詐騙，花1000元購買遊戲點數。

去年11月4日少女離家未返，6日墜河，隔日被發現遺體，少女母親接獲惡耗情緒崩潰，持續在社群平台上發文，貼出少女「最後身影」，請求社會各界及司法協助討公道。

事件引發外界關注，士檢除向麥當勞調取資料及影像，今年1月約談少女家屬釐清案情，全案日前偵結，檢察官認定罪嫌不足，不起訴處分，但未說明理由；少女淪為詐團人頭戶部分，因少女已死亡，也依法不起訴。

少女父親事後表示，少女母親得知消息震驚、哀痛，會聲請再議，不放棄討公道；證據都交給警察了，還有證人指證，想不通為什麼不起訴，也沒看到不起訴理由，希望如有其他被害者，能勇敢站出來指證。

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