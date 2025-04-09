聽新聞
0:00 / 0:00

丟包喝醉閨密「助撿屍」 3律師起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

台北地檢署。圖／報系資料照
台北地檢署。圖／報系資料照
美國律師Matt去年在台灣和同事務所陳姓律師吃飯，陳找蔡姓女律師陪同，蔡女又邀閨密一起，席間閨密喝醉，陳、蔡二名律師涉幫助Matt攙扶被害人公寓性侵得逞，被認定是幫助犯；台北地檢署昨依乘機性交罪嫌起訴三名律師。

檢方調查，Matt擅長專利訴訟，被派駐台北，在律師圈有一定名氣。去年十月間Matt找事務所智慧財產團隊陳姓律師吃飯，陳找來另一家律師事務所蔡姓女律師陪同，蔡同時約和她一起出國玩的好閨密到場。

被害人不認識Matt，四人在台北高檔日式料理店用餐，席間因不斷混酒，被害人飲酒過量吐在餐廳，醉得不省人事，遭三人扶上計程車，一起前往Matt租下的酒店式公寓；檢方查出，陳、蔡二人涉幫助Matt將被害人攙扶回公寓後就離開，丟包爛醉的被害人。

被害人慘遭Matt性侵，隔天上午手機鬧鐘響，驚醒發現身處陌生公寓，身旁躺著Matt，才知遭到侵犯，離開後報案求助。

據調查，被害人因喝酒斷片，想不起如何抵達Matt公寓，只想確認蔡女是否知情，有沒有和她一起搭計程車，不知是遭閨密丟包背叛。

檢警調查時，Matt否認乘機性交，辯稱二人是合意發生性行為；陳、蔡二人則辯稱送被害人和Matt到酒店式公寓就離開，不知發生何事。檢察官認為，被害人不可能從泥醉突然醒來與Matt合意性交，認定是遭乘機性交，陳、蔡二律師為幫助犯，依乘機性交罪嫌起訴三人。

公寓 律師 被害人

延伸閱讀

假面閨密丟包喝醉好友 2律師友人幫美國律師撿屍性侵...全起訴

工作2年存不了錢！閨密協助理財 幫她存到人生「第一筆10萬」

黑狗被飼主開車途中丟包 台中市動保處抓到了要罰1萬5

吳婉君遭毆躲家療傷　昔日閨密已互取關

相關新聞

丟包喝醉閨密「助撿屍」 3律師起訴

美國律師Matt去年在台灣和同事務所陳姓律師吃飯，陳找蔡姓女律師陪同，蔡女又邀閨密一起，席間閨密喝醉，陳、蔡二名律師涉幫...

高雄2女員工遭老闆性侵 忍辱裝針孔拍下鐵證讓他被重判

高雄蘇姓男子被控性侵2名女員工，後檢方根據針孔畫面，認為蘇男至少猥褻、性侵2女6次，依妨害性自主等罪起訴，並向法院請求重...

假面閨密丟包喝醉好友 2律師友人幫美國律師撿屍性侵...全起訴

美國律師Matt（Matthew Cook Bernstein）去年在台灣和同事務所的陳姓律師吃飯，陳找來蔡姓律師，蔡女再找好閨密一起到高檔日料店聚餐...

女兒自殘也「止不住」的性侵 獸父逆倫7年重判20年

台北市1名父親視親生女兒為禁臠，6歲開始性侵達7年，他要求女兒腿張開讓他拍下體，性侵時還會安撫說「爸爸會慢慢進去」，女兒...

保時捷人夫「衝紅燈」硬上！少女生理期遭性侵 父轟：毀了全家

新北1名人夫在網上認識1名未成年少女，謊稱自己單身和仍在求學，相約少女外出時，人夫卻駕駛保時捷名車將她載到自己住所，不理會少女驚呼「不要，我月經來」，將她強行壓制性侵得逞。

少女疑遭性侵 麥當勞主管不起訴

台北市一名少女去年墜河身亡，母親事後上網貼文，揭露女兒在麥當勞打工時疑遭主管性侵；士林地檢署昨偵結，認定被指控的主管罪嫌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。