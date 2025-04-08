高雄2女員工遭老闆性侵 忍辱裝針孔拍下鐵證讓他被重判

高雄蘇姓男子被控性侵2名女員工，後檢方根據針孔畫面，認為蘇男至少猥褻、性侵2女6次，依妨害性自主等罪起訴，並向法院請求重刑，高雄地院審理後，重判蘇男8年。可上訴。

前年8月間，蘇男藉口要女員工去後面倉庫搬東西，卻在倉庫裡對她性侵得逞，女方受辱後心情大受影響，店內另位設計師查覺異狀，兩女互相傾訴心情，各別說出自己被蘇男性侵的過程。

兩名被害女子擔心離職後很難找工作，加上到職時簽下合約，被蘇男逼若提早離職要賠償20萬元，她們只能隱忍不能伸張，但最後仍鼓起勇氣，在店內裝針孔蒐證，果然拍下蘇男侵害2人的過程，並在家人陪同下，到警局報案，成功讓蘇男被逮。

雄檢偵查時，蘇男否認性侵2名女員工，還說自己跟2名女員工感情很好，一起旅遊時，還會開心合影留念。

但檢方根據2名被害人提供的針孔畫面，加上事後蘇男向女員工道歉的對話紀錄，算出他至少猥褻、性侵2女6次，偵結後依利用權勢性交罪、強制猥褻等罪起訴，並請法院從重量刑。

高雄地院審理時，蘇男仍否認犯行，但法官發現，蘇男性侵其中1女時，女方曾傳訊問他「把你記得傷害我的過程 全部講清楚」，蘇男回覆「抱妳、親妳、脫妳褲子」，女方又問「還有呢？」蘇則稱「進去，進去洞裡」，女方質問「你性侵我2次」，蘇則坦承「我錯了」。

另一名女員工則遭蘇男性侵後，曾向母親、男友哭訴，且遭蘇男性侵後，有不願上班等迥異行為，且在另一名女子說出性侵過程後，她也鼓起勇氣說出自己遭侵害的經過。