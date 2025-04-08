假面閨密丟包喝醉好友 2律師友人幫美國律師撿屍性侵...全起訴

美國律師Matt（Matthew Cook Bernstein）去年在台灣和同事務所的陳姓律師吃飯，陳找來蔡姓律師，蔡女再找好閨密一起到高檔日料店聚餐，席間蔡姓律師的閨密混酒喝醉，陳、蔡2名律師涉嫌幫助Matt攙扶被害女子回酒店式公寓性侵等逞，台北地檢署今偵結，依乘機性交罪嫌起訴Matt等3人。

檢方調查，50多歲Matt擅長專利訴訟，經事務所派駐台北，在我國律師圈有一定名氣，此案相關人也是律師，Matt去年10月間找事務所智慧財產團隊的陳姓律師吃飯，陳則找來小他16歲、另一家知名律師事務所的蔡姓女律師到場，蔡同時也約和她一起出國玩的好閨密吃飯。

檢方指出，被害人不認識Matt，4人在台北的高檔日式料理店用餐，席間品酒時不斷混酒，被害人飲酒過量還吐在餐廳，醉得不省人事，遭3人扶上計程車，前往Matt租下的酒店式公寓；陳、蔡涉嫌幫助Matt撿屍，將被害人攙扶回公寓，隨後轉身離開，丟包爛醉的被害人。

Matt涉嫌乘機性侵被害人，直到隔天上午被害人手機鬧鐘響，驚醒發現身處陌生公寓，身旁還躺著Matt，才發現遭到侵犯，迅速離開報案求助。被害人喝酒斷片，想不起如何抵達Matt的公寓，只想要確認蔡女是否知情，有沒有和她一起搭上計程車，難以接受遭閨密丟包背叛。

蔡女隔天發現被害人沒按時上班，才問被害人狀況，私下卻向朋友抱怨被害人嘔吐，吐到她約30萬元的名牌包。