女兒自殘也「止不住」的性侵 獸父逆倫7年重判20年

台北市1名父親視親生女兒為禁臠，6歲開始性侵達7年，他要求女兒腿張開讓他拍下體，性侵時還會安撫說「爸爸會慢慢進去」，女兒已經痛苦到自殘，還是止不住父親逆倫。台北地院依女兒、證人供證認定父親成立11個罪狀，判他有期徒刑20年。

法官依家暴法、對未滿14歲女子為加重強制猥褻、加重強制性交、拍攝少年性影像共11罪對父親論罪，分別判刑、訂一應執行刑；父親被判處有期徒刑20年，是家庭暴力犯罪中妨害性自主案的極高刑期。本案可上訴。

被害人2011年4月出生，母親是印尼新移民，2017年到2024年共11次被父親下手：2017年至2018年的某日中午，父親在台北市萬華區中華路住處的大房間床上，強行掀開女兒的上衣及內衣，以嘴舔吻女兒的胸部約10至20秒。

2019年至2020年，父親在住處大房間的床上，對女兒稱「爸爸會慢慢進去」，父親強制性交但未遂，同一時段內，父親多次將手伸入女兒的內褲指侵，又有一次，父親在雲林縣的「微旅」時尚旅館要求女兒進入旅館廁所內幫他「打手槍」3分鐘。

檢察官指控，父親2023年7月至8月在新搬家住處的客廳，以取走女兒手機且不為女兒繳交手機費等方法，打開女兒的雙腿查看下體。

2023年12月14日晚間，女兒因長時間受虐選擇自殘，之後女兒身著浴巾，父親再次打開女兒的雙腿查看下體，更以手指觸摸女兒的陰道以性交得逞。

2023年10月21日凌晨5時，父親在家中客廳拍攝女兒陰道的細部特寫照3張；2024年2月15日下午，父親帶女兒到新兒童樂園遊玩，在摩天輪車廂觸碰、揉捏女兒的胸部；2024年3月13日晚間，父親觸碰女兒的胸部，這是他最後一次對女兒下手性犯罪。

法院審理，父親否認性侵，承認拍攝過女兒的下體，但辯稱是女兒大腿有蜂窩性組織炎，他要拍下病徵，有經過女兒同意。

被害人稱，父親碰她身體印象深刻的部分約有10次，第一次發生在國小一年級7歲，法官傳喚被害人小時候的班長、同學、輔導老師作證，還原被害人當年受害反應，相關證詞不利父親，法官採信被害人、證人說法，認定父親成立11個犯行

判決指出，這名父親不顧女兒身心健康與人倫關係，為滿足性慾犯罪，持續時間很久，審酌他否認犯行、指被女兒栽贓，又考量他曾從事保全工作，依法判決。