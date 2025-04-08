少女疑遭性侵 麥當勞主管不起訴

少女父親受訪表示，少女母親自從案發求生意志很薄弱，得知不起訴消息非常震驚、哀痛。記者李隆揆／攝影 台北市一名少女去年墜河身亡，母親事後上網貼文，揭露女兒在麥當勞打工時疑遭主管性侵；士林地檢署昨偵結，認定被指控的主管罪嫌不足，不起訴處分。

少女家屬昨透過律師發出聲明，表示已盡力提供證據，但少女手機因落水損壞難以還原；將在收到處分書後與律師團研擬意見，於法定時間內依程序聲請再議，尋求救濟。

少女母親去年底上網發文，指少女在麥當勞打工，一年間遭主管拉到監視器死角性侵十多次，少女身心崩潰，對方嗆「我富二代你告不贏」，曾傳訊反問「要賠多少錢？」麥當勞調查認定「性騷擾」成案，辭退涉案主管。

少女去年二月離職，三月報警提告遭性侵，警方去年五月將案件函送士林地檢署；少女去年六月上網求職遭詐，金融帳戶被用來行騙，七月又因假投資詐騙損失九萬八千元，九月遇假交友詐騙，花一千元購買遊戲點數。

去年十一月四日少女離家未返，六日墜河，隔日被發現遺體，少女母親接獲惡耗情緒崩潰，持續在社群平台上發文，貼出少女「最後身影」，請求社會各界及司法協助討公道。

事件引發外界關注，士檢除向麥當勞調取資料及影像，今年一月約談少女家屬釐清案情，全案昨天偵結，檢察官認定罪嫌不足，不起訴處分，但未說明理由；少女淪為詐團人頭戶部分，因少女已死亡，也依法不起訴。

少女父親昨表示，少女母親得知消息震驚、哀痛，會聲請再議，不放棄討公道；證據都交給警察了，還有證人指證，想不通為什麼不起訴，也沒看到不起訴理由，希望如有其他被害者，能勇敢站出來指證。