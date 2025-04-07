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少女到麥當勞打工疑遭性侵偵結 父不解：想不通為何不起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

麥當勞去年傳出有少女打工疑遭性侵絕望輕生，士檢偵結因罪嫌不足不起訴處分，少女家屬今午除透過律師團聲明將會聲請再議，也受訪表示，司法不公、只保護有錢人，想不通為什麼檢方不起訴。

據悉，少女父親受訪表示，少女母親自從案發求生意志很薄弱，得知不起訴消息非常震驚、哀痛，仍會依法聲請再議，不放棄討公道；不過仍覺得司法不公、保護有錢人，證據都交給警察了，還有證人指證，想不通為什麼不起訴，也沒看到不起訴的理由，希望如有其他被害者，可以勇敢站出來指證。

少女家屬午間透過律師發出聲明，提到先前已盡力提供證據，但少女手機因落水損壞難以還原。家屬將在收到處分書後與律師團研擬意見，於法定時間內依程序聲請再議，尋求救濟。

家屬4月2日收到台北市勞動局性別平等工作會評議審定結果，認為麥當勞違反性別平等工作法規定，未妥適處理內部申訴且未提供即時有效救濟管道，此案少女雖已往生，職場性暴力及建立友善性別工作環境等，仍需各界重視。

此案受社會各界廣泛關注，家屬在痛苦情緒中堅持為少女爭取真相及公道，請各界保留空間及時間，如有相關事證願提供，請聯繫本案新聞聯絡人。

少女家屬午間透過律師發出聲明，提到先前已盡力提供證據，但少女手機因落水損壞難以還原。記者李隆揆／翻攝
少女家屬午間透過律師發出聲明，提到先前已盡力提供證據，但少女手機因落水損壞難以還原。記者李隆揆／翻攝
少女父親受訪表示，少女母親自從案發求生意志很薄弱，得知不起訴消息非常震驚、哀痛。記者李隆揆／攝影
少女父親受訪表示，少女母親自從案發求生意志很薄弱，得知不起訴消息非常震驚、哀痛。記者李隆揆／攝影

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