聽新聞
0:00 / 0:00
少女到麥當勞打工疑遭性侵偵結 父不解：想不通為何不起訴
麥當勞去年傳出有少女打工疑遭性侵絕望輕生，士檢偵結因罪嫌不足不起訴處分，少女家屬今午除透過律師團聲明將會聲請再議，也受訪表示，司法不公、只保護有錢人，想不通為什麼檢方不起訴。
據悉，少女父親受訪表示，少女母親自從案發求生意志很薄弱，得知不起訴消息非常震驚、哀痛，仍會依法聲請再議，不放棄討公道；不過仍覺得司法不公、保護有錢人，證據都交給警察了，還有證人指證，想不通為什麼不起訴，也沒看到不起訴的理由，希望如有其他被害者，可以勇敢站出來指證。
少女家屬午間透過律師發出聲明，提到先前已盡力提供證據，但少女手機因落水損壞難以還原。家屬將在收到處分書後與律師團研擬意見，於法定時間內依程序聲請再議，尋求救濟。
家屬4月2日收到台北市勞動局性別平等工作會評議審定結果，認為麥當勞違反性別平等工作法規定，未妥適處理內部申訴且未提供即時有效救濟管道，此案少女雖已往生，職場性暴力及建立友善性別工作環境等，仍需各界重視。
此案受社會各界廣泛關注，家屬在痛苦情緒中堅持為少女爭取真相及公道，請各界保留空間及時間，如有相關事證願提供，請聯繫本案新聞聯絡人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言